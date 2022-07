Poznaliśmy wszystkich finalistów Speedway of Nations. Obrońcy tytułu awansowali dopiero w barażu

11.07 | Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu. Transmisje w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu.

Polacy najedli się strachu w Vojens. "W boksach było naprawdę gorąco" Polscy żużlowcy... czytaj dalej »

Zmagania o drużynowe mistrzostwo świata na żużlu wystartowały w środę. Pierwszy półfinał na torze w Vojens wygrali Australijczycy, którzy o jeden punkt wyprzedzili największą rewelację zawodów, czyli Finów. Zaliczani do głównych faworytów Polacy niespodziewanie musieli bić się o awans w barażu, w którym pokonali Niemców.

Duńczycy jako gospodarze imprezy już wcześniej mieli zapewnione miejsce w sobotnim turnieju.

W czwartek o dołączenie do tej stawki walczyły reprezentacje: Czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Włoch, Słowenii oraz Norwegii, która otrzymała tę szansę po wycofaniu się Słowacji.

Trudno było wyobrazić sobie, by w gronie finalistów Speedway of Nations mogło zabraknąć broniących tytułu Brytyjczyków. Duże nadzieje na pozostałe dwa miejsca miało jednak kilka ekip.

Zaczęło się od sensacji

Faworytów drugiego półfinału obejrzeliśmy w akcji już w pierwszym czwartkowym biegu. Robert Lambert i Tai Woffinden rywalizowali z Czechami, ale nie potwierdzili swoich aspiracji. Vaclav Milik świetnie ruszył z najbardziej wewnętrznego pola, Brytyjczyków w tyle zostawił też Jan Kvech i nasi południowi sąsiedzi cieszyli się z efektownego zwycięstwa 7:2 (4 pkt za 1. miejsce, 3 pkt za 2., 2 pkt za 3. i 0 za 4.).

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Czesi sprawili niespodziankę. Dublet przeciwko Brytyjczykom

W 4. biegu Czesi powiększyli swój dorobek w konfrontacji ze Słoweńcami. Bardzo korzystne pierwsze pole startowe wykorzystał co prawda Matic Ivacic, ale Kvech i Milik uzbierali razem pięć punktów, dając kolejny sygnał, że będą liczyć się w walce o bezpośredni awans.

Tymczasem Woffinden i Lambert w swoim następnym biegu pokonali Francuzów 5:4, dojeżdżając na miejscach 2-3 za Davidem Bellego. Po dwóch seriach Brytyjczycy niespodziewanie wyprzedzali w klasyfikacji tylko zamykających stawkę Włochów. Z 12 punktami prowadzili Czesi oraz Szwedzi, którzy mieli w dorobku zespołowe zwycięstwa z Francuzami (5:4) i Włochami (7:2).

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Jan Kvech przed 8. biegiem w 2. półfinale Speedway of Nations

Jeszcze przed równaniem toru Czesi cieszyli się z kolejnej wygranej, tym razem pokonując Francję 6:3. Chwilę później ważny triumf odnieśli też Brytyjczycy, ogrywając Szwedów w takich samych rozmiarach. 9. bieg wygrał Woffinden, a Lambert był trzeci. Rozdzielił ich Oliver Berntzon, a stawkę zamknął Fredrik Lindgren.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Brytyjczycy lepsi w hicie drugiego półfinału

W czwartej serii wysoko punktowali wszyscy faworyci, a na czele klasyfikacji po tym etapie zmagań samodzielnie znajdowali się Czesi (25 pkt), przed Szwedami (22 pkt) i Brytyjczykami (20 pkt).

Brytyjczycy skazani na baraż

Nadzieje obrońców tytułu na bezpośredni awans zostały praktycznie pogrzebane w biegu 16., w którym mierzyli się z Norwegami. Lambert popełnił błąd, dotykając taśmy przed startem i został wykluczony. Oznaczało to, że w powtórce ich rywale muszą tylko dojechać do mety, by sięgnąć po zespołowe zwycięstwo. Tak też się stało. Woffinden pokonał Skandynawów, ale to Norwegowie w ogólnym rozrachunku wygrali 5:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Norwegowie pokonali Brytyjczyków w 16. biegu po wykluczeniu Lamberta

Szansy nie zmarnowali Szwedzi (35 pkt) i Czesi (34), kończąc półfinałowe zmagania na dwóch czołowych pozycjach. Brytyjczykom, podobnie jak Polakom minionego dnia, pozostała walka w barażu. W nim na ich drodze stanęli Francuzi, ale stawili większego oporu. Daniel Bewley i Woffinden szybko rozstrzygnęli tę konfrontację i dojechali na miejscach 1-2.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Szwedzi odnieśli triumf w 2. półfinale Speedway of Nations

W sobotnim finale rywalizować będą: Dania, Australia, Finlandia, Polska, Szwecja, Czechy i Wielka Brytania.

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Brytyjczycy pokonali Francuzów i awansowali do finału

Kalendarz Speedway of Nations 2022:

1. półfinał - środa, 27 lipca - awans: 1. Australia, 2. Finlandia, 3. Polska;

2. półfinał - czwartek, 28 lipca - awans: 1. Szwecja, 2. Czechy, 3. Wielka Brytania;

finał do lat 21 - piątek, 29 lipca (studio 18.30, początek zawodów 19.00): Polska, Dania, Wielka Brytania, Australia, Czechy, Szwecja, Łotwa;

finał - sobota, 30 lipca (studio 18.30, początek zawodów 19.00): Dania, Australia, Finlandia, Polska, Szwecja, Czechy i Wielka Brytania.