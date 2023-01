Triumfatorka Wimbledonu za mocna. Świątek za burtą Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Fręch awansowała do 2. rundy kwalifikacji do Australian Open

Oto co miał do powiedzenia serbski tenisista po awansie do 4. rundy AO.

Oto co miała do powiedzenia zawodniczka z Kazachstanu po sprawieniu niespodzianki jaką było pokonanie w dwóch setach Igi Świątek w 4. rundzie AO.

Turniej Australian Open od 16 stycznia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

21-letnia podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego rywalizację w Melbourne zaczęła od wygranej z Niemką Jule Niemeier 6:4, 7:5, później pokonała Kolumbijkę Camilę Osorio 6:2, 6:3, a w piątek pochodzącą z Mołdawii Hiszpankę Cristinę Bucsę 6:0, 6:1. Łącznie spędziła na korcie cztery godziny i 18 minut, z czego prawie połowę w zaciętej potyczce w pierwszej rundzie.



Nie zaczęły grać, Świątek już ukarana. Niecodzienna sytuacja przed meczem Iga Świątek w... czytaj dalej » Dwa lata starsza Rybakina, triumfatorka ostatniego Wimbledonu, która urodziła się w Moskwie, ale w 2018 roku zdecydowała, że będzie grać w barwach Kazachstanu, straciła co prawda seta w trzeciej rundzie z ubiegłoroczną finalistką Danielle Collins, ale na korcie spędziła łącznie tylko osiem minut więcej niż Polka.

Dotychczas obie tenisistki zmierzyły się dwa razy. W 2021 roku w Ostrawie raszynianka wygrała w dwóch setach, a niedawno w nieoficjalnej imprezie pokazowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich górą była Rybakina 6:3, 6:1.

Starcie w Melbourne było zatem dla Świątek idealną okazją do rewanżu.

Kosztowne straty podań

W niedzielę wszystko zaczęło się znakomicie. Trzy szybkie i skuteczne akcje postawiły Polkę w dobrej sytuacji przy własnym podaniu. Później jednak pojawił się problem z pierwszym serwisem, a Rybakina returnowała jak natchniona. Efekt? Pięć kolejnych punktów dla Kazaszki i premierowe przełamanie. Trzeba było gonić od początku.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Rybakina przełamała Świątek w 1. gemie meczu

Świątek początkowym niepowodzeniem się nie zraziła. Szybko wywarła presję na serwującą rywalkę, nie zrobił na niej wrażenia as z drugiego podania i błyskawicznie wypracowała dwie okazje na odrobienie strat. Przy drugiej zepsuła niestety łatwy smecz, a to się zemściło. Rybakina najpierw odrobiła straty, a za moment zamknęła gema. Po dwóch z nich liderka rankingu WTA zamiast prowadzić 2:0, przegrywała 0:2. Brakowało skuteczności.

Tę serię niefortunnych zdarzeń udało się wreszcie przerwać i utrzymać podanie przy drugiej okazji. Nerwy wciąż były, ale kibice w Melbourne po raz pierwszy usłyszeli głośne: "jazda!". I to wyraźnie Świątek ośmieliło. Returnowała bardzo głęboko, co dało jej okazję do ataku. Korzystała z tego i momentalnie wygrała gema, przełamując rywalkę do zera. Wszystko wróciło do stanu równowagi (2:2).

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Świątek przełamała Rybakinę i wyrównała w 1. secie

Niedziela nie tylko ze Świątek i Hurkaczem. Plan transmisji 7. dnia Australian Open Australian Open... czytaj dalej » Na tym etapie to Rybakina zupełnie się rozregulowała. Jej kolejne uderzenia lądowały na aucie, co w połączeniu z efektownym winnerem Polki z forhendu złożyło się na drugi kolejnym gem "na sucho" na jej koncie. Świątek miała pierwsze w meczu prowadzenie i nie zamierzała zwalniać, tak się wydawało. Drugiego z rzędu przełamania nie udało się wywalczyć, bo Rybakina zagrała po prostu zbyt dobrze.

W siódmym gemie Świątek znów niejako sama wpędziła się w kłopoty. Zaczęła dobrze, później się myliła. Podwójny błąd serwisowy dał Kazaszce brejkpointa, którego wykorzystała genialnym, wygrywającym returnem z bekhendu. Ponownie trzeba było myśleć o odrabianiu strat, tyle że tym razem dystans do końca seta był zdecydowanie krótszy. A ręka Rybakiny nie drżała. Dość pewnie uciekła na 5:3.

Utrzymanie podania Polce przyszło łatwo, ale to, co najważniejsze, miała przed sobą. Za wszelką cenę musiała rywalkę przełamać. Niestety Rybakina w kluczowym momencie rozegrała gema idealnego i Polka mogła się tylko przyglądać. Świątek była w tarapatach, straciła pierwszego seta w tegorocznym AO. Elementem, który Polka z pewnością musiała poprawić, był serwis.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Rybakina wygrała 1. seta w meczu 4. rundy ze Świątek

Wypuściła z rąk przewagę

Partię numer dwa 21-latka zaczęła w najlepszy możliwy sposób. Utrzymała serwis, ale co ważniejsze, zrobiła to w bardzo efektownym stylu, notując aż trzy uderzenia kończące. I poszła za ciosem, bo bardzo konsekwentna gra i głębokie uderzenia w gemie serwisowym Rybakiny zmusiły ją do błędów. Udało się przełamać. Było 2:0, ale historia tego meczu uczyła, że miejsca na najmniejsze rozluźnienie nie było. Polka o tym wiedziała i za chwilę zgarnęła kolejnego gema, na 3:0. Z 16 pierwszych punktów drugiego seta wygrała aż 12.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Przełamanie Świątek w 2. secie meczu z Rybakiną

Zadanie na kolejne minuty wydawało się proste - Świątek musiała skoncentrować się na utrzymywaniu własnych podań, by wyrównać stan meczu. Niestety, już przy stanie 3:1 Rybakina przypuściła fantastyczny atak i przełamała pierwszą rakietę świata do zera. Przewaga brejka uciekła błyskawicznie. Za chwilę bezbłędnie trafiała pierwszym podaniem i było już 3:3.

Złą serię Świątek przełamała, wykorzystując nowy komplet piłek. Kanonada serwisowa pozwoliła jej wrócić na prowadzenie. Na przełamanie okazji nie było. Zrobiło się 4:4, a nerwy rosły.

Kiedy zrobiło się 15/40 Polka znalazła się pod gigantyczną presją. Pierwszą piłkę na przełamanie obroniła w stylu godnym pierwszej rakiety świata, przy drugiej pomógł serwis, a z serc polskich kibiców spadł kamień. Ostatecznie jednak do brejka doszło. Było 4:5 i Świątek była jedną nogą poza turniejem.

Rybakina już tego nie wypuściła z rąk. Utrzymała podanie i po kapitalnym występie wygrała 6:4, 6:4. Świątek kończy Australian Open 2023 na czwartej rundzie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Australian Open. Piłka meczowa ze spotkania 4. rundy Rybakina - Świątek

Iga Świątek - Jelena Rybakina 4:6, 4:6