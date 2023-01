Trudna przeprawa na początek. Świątek w drugiej rundzie Australian Open

Turniej Australian Open od 16 stycznia na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze

Hurkacz poznał kolejnego rywala w Australian Open Lorenzo Sonego... czytaj dalej » 23-letnia niemiecka tenisistka miała udane ostatnie miesiące poprzedniego sezonu i można było się spodziewać, że nie będzie łatwą rywalką. Na dodatek Świątek nie miała z nią najlepszych wspomnień.

W zeszłym roku łatwo nie było

Panie walczyły ze sobą w 1/8 finału zeszłorocznego US Open. Wówczas, mimo że to Niemeier zaskakująco wygrała pierwszego seta, pojedynek zakończył się zwycięstwem Polki 2:6, 6:4, 6:0.

- Wiadomo, że w pierwszych rundach gra się zazwyczaj z zawodniczkami, które mają trochę mniej doświadczenia albo są z eliminacji. Ale ja jestem gotowa na starcie z Jule. Wiadomo, że ona jest superzawodniczką i jej spotkanie na US Open pokazało, że może sporo. Mam nadzieję wykorzystać swoje doświadczenie i wyciągnąć wnioski z tego meczu z ubiegłego roku i po prostu zagrać swój tenis - powiedziała raszynianka w rozmowie z Eurosportem.

Duże emocje do końca

Od początku widać było, że Niemka dobrze przygotowała się do pojedynku z liderką światowego rankingu. Żadna z akcji nie była dla Świątek łatwą. Wymiany były długie i wyczerpujące.

69. w klasyfikacji WTA rywalka nic nie robiła sobie z tego, że gra na słynnym korcie Rod Lavera Arena. Po pół godzinie zaciętej walki był remis 3:3

W siódmym gemie Polka gorzej serwowała i przeciwniczka miała dwie szanse na przełamanie. Świątek obroniła się w znakomitym stylu. W dziesiątym gemie sama odebrała podanie Niemeier i wygrała pierwszego seta 6:4 po 52 minutach. Inauguracyjna odsłona była bez wątpienia taka, jakiej można było się spodziewać. Ciekawa i wyrównana. Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przełamała Niemeier i wygrała 1. seta meczu w 1. rundzie Australian Open

Idealny start Niemki

Druga partia zaczęła się świetnie dla Niemeier, która świetnie returnowała i od razu przełamała Polkę. Potem po trudnym gemie czwartym objęła prowadzenie 3:1.

Świątek miała problem z szybkimi serwisami niżej notowanej rywalki. Potwierdziło się to w szóstym gemie. W ósmym nasza zawodniczka miała szansę na break-pointa, ale go wykorzystała.

Cały czas rywalizacja była niezwykle zacięta. W dziesiątym gemie Niemka serwowała, aby doprowadzić do trzeciego seta. Niemeier wyraźnie była zdenerwowana i brakowało jej pewności siebie. Polka pięknie to wykorzystała i wyrównała wynik (5:5). To był kluczowy moment pojedynku. Niemiecka zawodniczka nie była w stanie nic zrobić. Po ponad dwóch godzinach walki zeszła z kortu pokonana.

Raszynianka ostatecznie zwyciężyła w całym meczu 6:4, 7:5.

Teraz jej przeciwniczką będzie Camila Osorio. 21-letnia Kolumbijka, która zajmuje 86. pozycję w klasyfikacji WTA, pokonała w poniedziałek w dobrym stylu Węgierkę Pannę Udvardy 6:4, 6:1.

Starcie Polki i tenisistki z Ameryki Południowej odbędzie się prawdopodobnie w środę.

1. runda Australian Open

Iga Świątek (1. WTA) - Jule Niemeier (Niemcy, 69. WTA) 6:4, 7:5

Wyniki poniedziałkowych meczów 1 rundy singla kobiet w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open w Melbourne:



Iga Świątek (Polska, 1) - Jule Niemeier (Niemcy) 6:4, 7:5

Jessica Pegula (USA, 3) - Jaqueline Adina Cristian (Rumunia) 6:0, 6:1

Marta Kostiuk (Ukraina) - Amanda Anisimova (USA, 28) 6:3, 6:4

Olivia Gadecki (Australia) - Polina Kudermietowa (Rosja) 7:5, 6:1

Coco Gauff (USA, 7) - Katerina Siniakova (Czechy) 6:1, 6:4

Emma Raducanu (W. Brytania) - Tamara Korpatsch (Niemcy) 6:3, 6:2

Bianca Andreescu (Kanada) - Marie Bouzkova (Czechy, 25) 6:2, 6:4

Cristina Bucsa (Hiszpania) - Eva Lys (Niemcy) 2:6, 6:0, 6:2

Diana Sznajder (Rosja) - Kristina Kucova (Słowacja) 7:6 (8-6), 7:5

Danielle Collins (USA, 13) - Anna Kalinska (Rosja) 7:5, 5:7, 6:4

Maria Sakkari (Grecja, 6) - Yue Yuan (Chiny) 6:1, 6:4

Clara Burel (Francja) - Talia Gibson (Australia) 6:3, 6:4

Bernarda Pera (USA) - Moyuka Uchijima (Japonia) 2:6, 6:3, 6:1

Karolina Muchova (Czechy) - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 6:1

Petra Kvitova (Czechy, 15) - Alison van Uytvanck (Belgia) 7:6 (7-3), 6:2

Anhelina Kalinina (Ukraina) - CoCo Vandeweghe (USA) 6:3, 6:1

Jelena Ostapenko (Łotwa, 17) - Dajana Jastremska (Ukraina) 6:4, 6:2

Qinwen Zheng (Chiny, 29) - Dalma Galfi (Węgry) 6:0, 6:2

Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) - Brenda Fruhvirtova (Czechy) 7:5, 6:2

Barbora Krejcikova (Czechy, 20) - Sara Bejlek (Czechy) 6:3, 6:1

Wiktoria Azarenka (Białoruś, 24) - Sofia Kenin (USA) 6:4, 7:6 (7-3)

Anna Bondar (Węgry) - Ana Bogdan (Rumunia) 6:2, 2:6, 6:3

Camila Osorio (Kolumbia) - Panna Udvardy (Węgry) 6;4, 6:1

Kateryna Baindl (Ukraina) - Kamilla Rachimowa (Rosja) 7:5, 6:7 (8-10), 6:1

Caty McNally (USA) - Laura Pigossi (Brazylia) 7:5, 6:1

Nadia Podoroska (Argentyna) - Leolia Jeanjean (Francja) 6:0, 6:3

Jelena Rybakina (Kazachstan, 22) - Elisabetta Cocciaretto (Włochy) 7:5, 6:3

Zhu Lin (Chiny) - Rebecca Marino (Kanada) 6:2, 6:4

Jil Teichmann (Szwajcaria, 32) - Harriet Dart (W. Brytania) 7:5, 6:1

Kaja Juvan (Słowenia) - Selena Janicijevic (Francja) 7:5, 6:1

Wang Xinyu (Chiny) - Storm Sanders (Australia) 7:6 (7-2), 6:4

Madison Keys (USA, 10) - Anna Blinkowa (Rosja) 6:4, 3:6, 6:2