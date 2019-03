Zatrzymał Kobayashiego. Wielki triumf Eisenbichlera

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W lutym 27-letni zawodnik wywalczył złoty medal mistrzostw świata na dużej skoczni w Innsbrucku. Na premierowe zwycięstwo w Pucharze Świata musiał poczekać nieco dłużej.

W pierwszej serii piątkowego konkursu indywidualnego na Letalnicy Eisenbichler poleciał 238,5 metra. Choć lądował 3,5 metra bliżej niż Piotr Żyła, wystarczało, by wyprzedzać Polaka o 1,8 punktu. Do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego tracił aż 11,6 punktu. Wszystko wskazywało więc na to, że Japończyk, który zapewnił już sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wkrótce dopisze do swojego dorobku kolejny triumf.

W drugiej próbie Niemiec (233 metry) ponownie poleciał krócej niż Żyła (234 metry), lecz skakał w gorszych warunkach i otrzymał od sędziów znacznie lepsze noty za styl. Dzięki temu na finiszu piątkowego konkursu objął zdecydowane prowadzenie. Na belce startowej pozostawał tylko Kobayashi, który mógł zepchnąć Niemca z pierwszej pozycji. Japończyk w drugiej serii jednak zupełnie zawiódł i uzyskał zaledwie 220 metrów, marnując całą przewagę, jaką wypracował w poprzedniej próbie. Kobayashi ostatecznie zdołał pokonać Żyłę, lecz do Eisenbichlera stracił 6,9 punktu.

Zmiana lidera

Zwycięstwo reprezentanta Niemiec przełożyło się również na klasyfikację turnieju Planica 7. Triumfator bieżącej edycji Pucharu Świata prowadził w niej po czwartkowych kwalifikacjach, lecz po piątkowym konkursie stracił pozycję lidera na rzecz Eisenbichlera. Strata Japończyka przed sobotnimi zmaganiami drużynowymi wynosi 4,1 punktu. Najwyżej notowany z Polaków jest Piotr Żyła, który zajmuje czwartą lokatę.

Eisenbichler wskoczył również na pierwszą pozycję w klasyfikacji Pucharu Świata w lotach, z czteropunktową przewagą nad Kobayashim. Różnice pomiędzy najlepszym duetem są minimalne, co zapowiada znakomitą rywalizację podczas weekendowych zmagań na Letalnicy.