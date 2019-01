To nie pogoda storpedowała kwalifikacje. Zaskakujące doniesienia z Bischofshofen

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Transmisje z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim. Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa od Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze we wtorek od 13:45.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Transmisja z trzeciego konkursu od 13:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku. TCS na żywo w Eurosporcie 1.

Realizacja konkursów Turnieju Czterech Skoczni stanowi duże wyzwanie. Dziennikarze co prawda zaraz po zawodach w Innsbrucku wsiedli do samochodów i udali się w kierunku Bischofshofen. Jednak przed ekipami technicznymi stanęło prawdziwe logistyczne zadanie, polegające na złożeniu i przetransportowaniu ton sprzętu na miejsce ostatniego konkursu.

W regionie Salzburga, w którym znajduje się miejscowość goszcząca ostatnią stację TCS, białe płatki lecą z nieba nieprzerwanie od piątkowego popołudnia.

Doszło niemal do paraliżu całego obszaru. Mniejsze drogi stały się nieprzejezdne, było wiele wypadków, miasteczka położone na uboczu zostały niemal odcięte od świata.

Kwalifikacje miały się odbyć w sobotę o godzinie 17. Dwie godziny wcześniej planowano dwie sesje treningowe. Gęsty śnieg do końca nie dawał jednak za wygraną, dlatego zaczęły się nerwowe kombinacje z programem zawodów. Liczbę treningów okrojono do jednego, potem go przełożono, a i tak plan ratunkowy spalił na panewce. W sobotę skoczkowie w ogóle nie wyszli z szatni, choć takiej sytuacji można było uniknąć.

Odwrót

- Ludzie decyzyjni mówili nam, że z torami lodowymi jeszcze by sobie poradzili, ale zeskok był w takim stanie, że nie można było pozwolić zawodnikom na lądowanie - przekazał w rozmowie z Eurosport.pl reporter Eurosportu Kacper Merk, który zawitał na skoczni wcześniej i z bliska obserwował walkę z czasem.



Do zobaczenia jutro w @Eurosport_PL :)





Reszta załogi Eurosportu miała dojechać na skocznię im. Paula Ausserleitnera mniej więcej godzinę przed planowanym rozpoczęciem kwalifikacji. Nie dojechała, bo nie miała po co. W połowie drogi nadeszła wiadomość, że kwalifikacje zostały przeniesione na niedzielę, na dzień konkursu.

Horngacher uspokaja po wpadce Żyły. "Myślę, że to przejściowe problemy" Piotr Żyła jechał... czytaj dalej » - Ludzie z FIS wypuścili z rana tylko jeden ratrak do ubijania śniegu. Kolejne dwa dotarły za późno. Nie dało się już doprowadzić zeskoku do stanu używalności. Było za dużo śniegu, nie zdążyli go uprzątnąć. Najciekawsze jest to, że, jak twierdzą, nie zaskoczyły ich opady, tylko zabrakło im mocy przerobowych - zaskoczył Merk.

Mądry Austriak po szkodzie

W niedzielę podobnych problemów Austriacy powinni już uniknąć, a kwalifikacje i konkurs wieńczący 67. Turniej Czterech Skoczni odbyć się bez przeszkód. - Mają pracować dzień i noc. Są pewni, że się wyrobią - dodał reporter Eurosportu.

Organizatorzy zawodów w Bischofshofen mają czas do godziny 13.30, kiedy ma się rozpocząć długo wyczekiwany trening. Po nim kwalifikacje, a konkurs zaplanowano na 17.00. Kamil Stoch postara się wskoczyć na podium Turnieju Czterech Skoczni.