Tajner tłumaczy polskie wpadki. "Zakopane wywołuje dodatkową presję"

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

Kilka słów od Aleksandra Zniszczoła, który był najlepszym z biało-czerwonych w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem. Zniszczoł zajął w nich szóste miejsce.

130 m Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Nie by łto zły skok, ale tego dnia byli znacznie lepsi.

- Możemy być zadowoleni z wyniku, ale to nie był nasz najlepszy dzień – tak podsumował trzecie miejsce w konkursie drużynowym trener Polaków Stefan Horngacher. Niedzielne zawody indywidualne na żywo w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Horngacher: To nie był nasz najlepszy dzień

19.01 | Maciej Kot nie miał do siebie pretensji po konkursie drużynowym w Zakopanem. Polak dołożył cegiełkę do trzeciego miejsca Polaków. Transmisja z niedzielnych zawodów drużynowych w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Stefan Hula uzyskał 129 m i jest dziewiąty po pierwszej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Prowadzi Austriak Stefan Kraft - 133 m. W finale wystąpi sześciu Polaków. Awansu do serii finałowej nie wywalczył Kamil Stoch, zajmując 36. miejsce po ladowaniu na 122,5 m.

Kamil Stoch nie awansował do "30" w Zakopanem

To nie był najlepszy skok Piotra Żyła, ale wystarczył, aby uzyskać awans do drugiej serii konkursu w Zakopanem. "Wewiór" zaliczył 123. 5 metra i uzyskał 25. rezultat. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Bardzo rozczarowany odpowiadał na pytania reportera Eurosportu Kamil Stoch. Nic dziwnego. Polak zawalił skok w konkursie w Zakopanem i nie awansował do drugiej serii. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Austriacki skoczek wraca do znakomitej formy. Na Wielkiej Krokwi Stefan Kraft prowadził po pierwszej serii. Pozycję lidera utrzymał także po skoku w rundzie finałowej. To jego inauguracyjna wygrana w sezonie.

Dawid Kubacki zajął 12. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. - Dzisiaj to nie był mój dzień – podsumował swój występ w rozmowie z Eurosportem Kubacki.

Małysz: nie ma się co martwić (cała rozmowa)

Wielka klapa na Wielkiej Krokwi. Polaków zabrakło w czołowej dziesiątce Duży zawód w... czytaj dalej » Do Zakopanego Polacy przyjechali jako liderzy Pucharu Narodów. Natomiast w klasyfikacji generalnej PŚ drugi był Kamil Stoch, trzeci Piotr Żyła, a czwarty Dawid Kubacki. Oczekiwania kibiców były więc ogromne, wyniki jednak rozczarowały.



W sobotnim konkursie drużynowym polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce, za Niemcami i Austrią. Podopieczni trenera Stefana Horngachera zaprezentowali się wyraźnie słabiej od tych ekip, a miejsce na podium zawdzięczają dyskwalifikacji za nieprzepisowy strój Norwega Johanna Andre Forfanga oraz świetnej postawie Kubackiego w drugim skoku, kiedy wynikiem 143,5 m ustanowił rekord Wielkiej Krokwi.

Pewne usztywnienie

W niedzielę było jeszcze słabiej. Stoch nie zdołał nawet awansować do finałowej serii i został sklasyfikowany na 36. miejscu. Najlepszym z Polaków okazał się Kubacki - 12. pozycja. Stefan Hula był 17., Piotr Żyła 19., Jakub Wolny 22., Paweł Wąsek 27., a Maciej Kot 30.



- Mogło się wydawać, że sobie spokojnie poradzą, że są wyluzowani, jednak obserwuję, że oni czują presję. Wiadomo, że chcieliby się tutaj zaprezentować jak najlepiej, a to powoduje pewne usztywnienie - tłumaczył zawodników Tajner.



- W komfortowej sytuacji są zagraniczni zawodnicy. Oni doświadczają tej wyjątkowej aury Zakopanego. Są oklaskiwani przez naszych kibiców, ale nie mają tego dodatkowe ciężaru. Wierzę, że po wyjeździe z Polski na kolejne zawody Pucharu Świata nasi skoczkowie doszlifują formę. Ich możliwości są ogromne" - dodał.



Kolejne zawody odbędą się już w najbliższy weekend w Sapporo. Tajner zdradził, że do Japonii uda się czarterowym lotem kadra A w tradycyjnym składzie: Stoch, Kubacki, Żyła, Kot, Hula i Wolny.