Hula się nie poddaje. "To były solidne próby"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

Hula wystąpił w niedzielnym konkursie drużynowym na Bergisel, ale zaprezentował się przeciętnie. Polacy nie obronili mistrzostwa świata. Zajęli czwartą pozycję. Dwa dni później w Seefeld pokazał, że trener może na niego liczyć. Na treningach zajął 12. (97,5 m) oraz 15. miejsce (103,5 m).

- Obydwa skoki były solidne, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tej sesji. Może trochę odżyłem, ale tak o tym nie myślę. Istotne jest to, że poziom moich prób był dobry. Cieszyłem się z wtorkowych skoków - powiedział Stefan Hula.

Ambasador Eurosport.pl, tak samo jak pozostali kadrowicze, miał spokojny poniedziałek. Po lekkim treningu, selekcjoner dał podopiecznym wolne. Wtorek był bardziej wymagający.

Szybko uciekający próg

Zmagania o ostatnie medale dla skoczków narciarskich odbędą się na normalnym obiekcie w Seefeld. Toni-Seelos-Olympiaschanze to miejsce, których na świecie jest coraz mniej.

- Jest tu specyficzny, bardzo krótki próg, z którego jest szybkie przejście. Próg pojawia się naprawdę prędko. Jak ktoś przyśnie, to może mieć problemy. Na dodatek tutaj jest sporo chodzenia na skoczni. Rzadko spotyka się takie rzeczy. Jest ponad 150 stopni do pokonania, do wyciągu, potem są schody na wieżę. Nie było jednak tego jakoś mocno czuć. Może jakbyśmy oddawali więcej prób, to mielibyśmy inne o tym zdanie. Ale jeśli we wtorek tylko dwa razy musieliśmy pokonywać tę drogę, to nie było kiedy się mocniej zmęczyć. Po za tym mieliśmy dłuższe przerwy między treningami - dodawał Hula.

W środę kolejne sprawdziany formy. Początek o godz. 19.30. W czwartek kwalifikacje o godz. 16.30, a w piątek konkurs o 16.

