Horngacher o presji związanej z pracą z Niemcami. "W Polsce jest jeszcze gorzej"

- Michal Dolezal odbył rozmowę z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, ale jeszcze nie ma decyzji, jak długo będzie pracował z kadrą. Na pewno będzie rozliczany na podstawie tych samych zasad co Horngacher - powiedział Adam Małysz.

Trener skoczków odkrył karty. Dwóch debiutantów na inaugurację sezonu w Wiśle Trener polskich... czytaj dalej » W poprzednim sezonie Horngacher prowadził jeszcze reprezentację Polski. Nasi skoczkowie przez lata osiągnęli pod jego wodzą wiele sukcesów indywidualnych, jak i drużynowych.

W najbliższy weekend przyjdzie mu po raz pierwszy poprowadzić niemieckich skoczków w zawodach Pucharu Świata. Na początku będą rywalizować w miejscu, które Austriak zna doskonale - w Wiśle.

Szybkie negocjacje



W rozmowie ze Sportschau Horngacher wyraził zadowolenie z powodu pracy bliżej rodzinnego domu. - Rodzina ogromnie się cieszy, że znowu jestem w Niemczech - twierdzi trener.

Austriak przyznaje, że wstrzymywał się z rozmowami z niemieckim związkiem do zakończenia Mistrzostw Świata w Seefeld w marcu 2019 roku. - Po ich zakończeniu negocjacje przebiegły relatywnie szybko - zdradził.

Na efekty trzeba poczekać



Zapytany, czy obawia się o to, że ciężko będzie powtórzyć osiągnięcia z ubiegłych lat podczas pracy z niemiecką kadrą, Horngacher przyznał, że triumfy z reprezentacją Polski to już dla niego przeszłość. Teraz czeka go nowe wyzwanie.

Małysz i Doleżal odśnieżali skocznię. "Kiedy trzeba, działamy niekonwencjonalnie" "Żeby skoczkowie... czytaj dalej » - Nie możemy zakładać, że efekty przyjdą równie szybko, co z Polską, ale naszym celem długofalowym jest, by cała drużyna odnosiła sukcesy. Na pewno był to dla mnie wspaniały czas, postaram się przekłuć doświadczenie z trzech lat pracy z polską kadrą na obecny sezon - podkreślił.

Przyznał, że spodziewa się tego, iż oczekiwania będą spore. Do tego jest jednak przyzwyczajony.

- Czy presja w reprezentacji Niemiec jest większa niż w Polsce? - zapytano szkoleniowca. - Pod tym względem w Polsce jest jeszcze gorzej - stwierdził.

Doleżał myśli podobnie

Austriacki trener przewiduje, że pomimo zmiany szkoleniowca Biało-Czerwoni dalej będą przewodzić stawce w Pucharze Świata. - Mają znakomitych skoczków, nadal są świetnie zorganizowani, a Doleżal myśli podobnie jak ja - zakończył Horngacher.

Cały sezon Pucharu Świata w Eurosporcie. W najbliższą sobotę oraz niedzielę zawody drużynowe i indywidualne z Wisły - transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.