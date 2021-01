Wielka Krokiew zasypana. Organizatorzy wywożą nadmiar śniegu

Puchar Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Trwający sezon jest wyjątkowy, inny niż ostatnie. Zwykle zmorą organizatorów zawodów w różnych częściach świata był brak śniegu, a w tym roku biało jest na wszystkich skoczniach.

"Wejście pod skocznie absolutnie wykluczone"

Nie inaczej jest w Zakopanem. W poniedziałek i wtorek obiekt był już gotowy do skoków treningowych, ale od środy śnieży co niemiara i organizatorzy są zmuszeni do wywożenia puchu poza teren Wielkiej Krokwi.

Źródło: Eurosport Organizatorzy usuwają nadmiar śniegu spod Wielkiej Krokwi

Wielkie skakanie w Zakopanem. W piątek trening i kwalifikacje. Gdzie oglądać? Skoki narciarskie... czytaj dalej » - Normy mówią jasno, ile śniegu musi być na zeskoku, żeby był odpowiedni profil skoczni. Nadmiar należy wywieźć. Musimy wrócić do poziomu, który mieliśmy we wtorek i środę. Jest prowadnica, do której ma sięgać śnieg i za jej pomocą to mierzymy - zdradził w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu Wojciech Gumny, dyrektor Pucharu Świata w Zakopanem.

KLASYFIKACJA GENERALNA PUCHARU ŚWIATA. ZOBACZ>>>

Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami weekendowe zawody odbędą się bez udziału publiczności, a organizatorzy apelują, by wziąć sobie ten zakaz do serca.

- Rekomendujemy, żeby nie przychodzić pod skocznię. Zapewniam z całą z stanowczością, że nie będzie najmniejszej możliwości wejścia pod obiekt. Jest to absolutnie wykluczone - oświadczył przed kamerą Eurosportu Sławomir Rykowski, rzecznik PŚ w Zakopanem.

Gumny poprosił natomiast, by "wyraz sympatii do skoków narciarskich dać w słupkach oglądalności w telewizji". - Przyjazd tutaj jest niebezpieczny pod względem zdrowotnym - dodał.

Program konkursów PŚ w Zakopanem:

Piątek, 15.01.2021

11:00 - Odprawa techniczna

15:45 - Oficjalny trening

18:00 - Kwalifikacje



Sobota, 16.01.2021

15:00 - Seria próbna

16:15 - Pierwsza seria konkursu drużynowego



Niedziela, 17.01.2021

15:00 - Seria próbna

16:00 - Pierwsza seria konkursu indywidualnego