Stoch i Kubacki ratowali Polaków. Do podium to nie wystarczyło

Piotr Żyła zapewnił sobie udział w sobotnim konkursie na Wielkiej Krokwi, ale nie byłą to najlepsza próba Polaka.

Kilka słów od triumfatora kwalifikacji do konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi.

Komentarz Jakuba Wolnego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem.

Tak Kamil Stoch skomentował swój występ w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego PŚ w Zakopanem.

Kubacki pokazał moc w Zakopanem. Był najlepszy na treningu i w kwalifikacjach Dawid Kubacki... czytaj dalej » Tak relacjonowaliśmy sobotni konkurs w Zakopanem w eurosport.pl

Pierwszy konkurs drużynowy w sezonie 2019/2020 odbył się w listopadzie. W Wiśle triumfowali Austriacy, którzy wyprzedzili Norwegię i Polskę. Natomiast 14 grudnia w niemieckim Klingenthal najlepsi byli Biało-Czerwoni, którzy wyprzedzili Austriaków i Japończyków.

W sobotę Polacy startowali w składzie: Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki.

Najdalej w serii próbnej

W serii próbnej, podobnie jak w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego, najdalszy skok oddał Dawid Kubacki, który uzyskał 137 metrów. Siódmy wynik miał Kamil Stoch (132,5 m), ale zdecydowanie gorzej spisali się pozostali Polacy – Żyła był 23. (124,5), a Wolny 32. (112,5 m).

Najlepszą punktację uzyskali reprezentanci Norwegii (328,4 pkt.), którzy wyprzedzili Niemców i Japończyków. Podopieczni Michala Doleżala zajęli czwarte miejsce.

PROGRAM ZAWODÓW W ZAKOPANEM

Stoch i Kubacki odrabiali straty

Po pierwszej serii Polacy zajmowali piąte miejsce. Najlepsi byli Niemcy w składzie: Constantin Schmid (123 m), Markus Eisenbichler (133), Stephan Leyhe (139), Karl Geiger (133). Dostali 561,7 pkt. i o ponad dwadzieścia wyprzedzali drugich Norwegów, a o trzydzieści Słoweńców. Biało-Czerwoni tracili do liderów 33,6 pkt.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stephan Leyhe najdalej w 1. serii konkursu drużynowego w Zakopanem

Niestety zawiedli Żyła i Wolny. Pierwszy z wymienionych uzyskał zaledwie 123 metry, a drugi spisał się jeszcze gorzej – 122,5 m. W tym momencie Polacy plasowali się na szóstym miejscu. Oznaczało to, że Stoch i Kubacki muszą wziąć sprawy w swoje ręce. I tak też się stało – dwukrotny zwycięzca klasyfikacji Pucharu Świata skoczył na odległość 134,5 m, a triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni - na 135 m.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 1. serii konkursu drużynowego w Zakopanem

Zdyskwalifikowani zostali Rosjanie. Wszystko przez nieodpowiedni kombinezon Romana Trofimowa.

Sato pobił rekord

W drugiej serii kibice oglądali dalekie loty. Fenomenalny skok oddał przede wszystkim Yukiya Sato. Japończyk poszybował na odległość 147 m i tym samym pobił rekord skoczni należący do Kubackiego (143,5 m). Co ciekawe, to również ten sam skoczek ma rekord Letniej Grand Prix - 145 m.

Zdecydowanie lepiej niż w pierwszej serii spisał się Żyła, skacząc na odległość 136,5 m. Niestety w jego ślady nie poszedł Jakub Wolny – zaledwie 118 metrów oznaczało, że Polacy po dwóch skokach ponownie zajmowali szóstą pozycję. Strata do prowadzących Niemców wynosiła aż 67 pkt. i stało się jasne, że nie ma co marzyć o zwycięstwie, a miejsce na podium również było wątpliwe.

Walczyli, ale nie dali rady

Stoch i Kubacki ponownie musieli się wcielić w role ratowników. Pierwszy oddał świetny skok, poprawiając swoje osiągnięcie z pierwszej serii i uzyskując 135,5 metra. Z kolei Kubacki potwierdził znakomitą formę – 139,5 m. Tym samym zawodnik z Nowego Targu rozbudził apetyty przed niedzielnym konkursem indywidualnym.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu drużynowego w Zakopanem

Ostatecznie Polacy zakończyli zmagania dopiero na piątym miejscu (1118,6 pkt.). Znakomici tego dnia Niemcy triumfowali z punktacją 1182,2. Na drugim miejscu uplasowali się Norwegowie (1142,2 pkt.), a trzecie miejsce zajęli Słoweńcy (1125,0). Ekipę Doleżala wyprzedziła jeszcze Japonia (1122,5 pkt.).

Transmisje z konkursów w Zakopanem w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze