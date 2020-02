Czas na Willingen Five. Siedmiu Polaków na starcie

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 143 metrów. To dało mu 4. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Willingen Dawid Kubacki oddał skok na odległość 139 metrów. To dało mu piąte miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jest trochę niedosytu. Myślałem, że trochę lepiej pójdzie, ale i tak dałem z siebie wszystko. Muszę się zadowolić tym, co jest - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Willingen, w którym zajął 7. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Willingnen. Polak zajął w nim trzecie miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła wywalczył miejsce na podium. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 137,5 metra, co dało mu trzecią pozycję. Drugi był Markus Eisenbichler, a pierwszy Ryoyu Kobayashi. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Na liście płac jak w klasyfikacji generalnej. Kubacki na podium Dawid Kubacki,... czytaj dalej » W najbliższy weekend na skoczni Muehlenkopfschanze rozegrany zostanie turniej Willingen Five. Będzie to trzecia edycja imprezy, w której do klasyfikacji liczą się skoki w kwalifikacjach i obu konkursach indywidualnych. Dwa lata temu zwycięzcą turnieju został Kamil Stoch, a przed rokiem na drugim miejscu uplasował się Piotr Żyła, którego wyprzedził jedynie Ryoyu Kobayashi.

Skład reprezentacji Polski

W tym roku jednym z najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa jest Kubacki. Triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ustępując Karlowi Geigerowi i Stefanowi Kraftowi.

W Willingen zobaczymy siedmiu Polaków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę.

Eurosport 1 pokaże na żywo piątkowe kwalifikacje i konkursy, które skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut, a transmisjom towarzyszyć będą studia z udziałem ekspertów Eurosportu m.in. Krzysztofa Bieguna.

Plan transmisji z Willingen w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze:

Piątek, 17:30, kwalifikacje

Sobota, 16:55, konkurs indywidualny

Niedziela, 15:30, konkurs indywidualny