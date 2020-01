Co się stało ze Stochem? "Zapytajcie sędziów"

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w...

Skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Neustadt

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha w kwalifikacjach, po których odpadał tylko... jeden zawodnik.

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Skok Macieja Kota z kwalifikacji do Titisee-Neustadt 5

Dawid Kubacki był najlepsze z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. Oto, co miał do powiedzenia.

Kamil Stoch skomentował swój nienajlepszy występ w piątkowych kwalifikacjach do Titisee-Neustadt 5. Polakowi w pewnym momencie puściły nerwy.

Kapitalny skok Dawida Kubackiego w 1. serii sobotniego konkursu w Titisee-Neustadt! Polak wylądował na 140,5. m, co dało mu pierwszą lokatę. Zobacz skok Kubackiego. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt, w którym zajął 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po triumfie w sobotnim konkursie w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Fajne skoki, fajne lądowania, super wsparcie ze strony polskich kibiców. Bardzo podobał mi się ten konkurs. Mam uśmiech przylepiony do twarzy - powiedział Dawid Kubacki po ceremonii wręczania nagród. Polak wygrał sobotni konkurs w Titisee-Neustadt. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Nie była to najlepsza próba Kamila Stocha. Dopiero 16. miejsce Polaka po 1. serii.

Oto, co miał do powiedzenia trener polskiej kadry skoczków.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

W pierwszej serii konkursu Stoch wylądował na 128. metrze, co dało mu piętnastą lokatę. Mimo słabej odległości, ten skok został bardzo wysoko oceniony przez sędziów (dwie noty po 19, dwie po 18,5 i jedna 18 pkt). Docenili, że Polak w kiepskich warunkach atmosferycznych potrafił osiągnąć aż tyle. Kto inny pewnie wylądowałby znacznie bliżej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 1. serii w Titisee-Neustadt z niedzieli

Z najgorszym wiatrem

W serii finałowej Stoch najpierw musiał zejść z belki startowej, bo warunki były bardzo złe. Gdy już został puszczony, to wiatr nadal nie był jego sprzymierzeńcem. Odległość 116,5 m mówi wszystko. Dalej nie dało się polecieć.

O sytuacji Stocha najlepiej świadczy to, że w drugiej serii jako jedyny zawodnik miał dodane punkty za niekorzystny wiatr (1,4). Co z tego, skoro w żaden sposób nie zrekompensowało to strat wynikających z bliskiej odległości, jaką osiągnął. Ostatecznie spadł na 24. lokatę. Najgorszą w tym sezonie.

"Skoki były dobre"

Mimo takiego przebiegu konkursu Stoch podczas rozmowy z reporterem Eurosportem uśmiechał się szeroko. Nie wyglądał na załamanego. Na pytanie, co stało się w drugiej serii, odpowiedział znacząco.



- Zapytajcie sędziów - rzucił Stoch, pokazując palcem w stronę skoczni. - Dzisiaj nie było w ogóle szczęścia. Uważam, że skoki były naprawdę bardzo dobre i z tego jestem zadowolony - ocenił.

Doświadczony zawodnik najwyraźniej uznał, że nie powinien zostać dopuszczony do skoków w tak niesprzyjających warunkach. Stoch odpowiedział w pośpiechu, po czym niemal pobiegł na mecz Liverpoolu (którego jest fanem) z Manchesterem United w Premier League.

Pewną pociechą dla Stocha może być fakt, że niedzielne zawody wygrał Dawid Kubacki. Polak najlepszy był również w sobotę. Drugie miejsce zajął Japończyk Ryoyu Kobayashi, a trzecie Słoweniec Timi Zajc.

Wyniki niedzielnego konkursu w Titisee-Neustadt miejsce zawodnik (kraj)

punkty (odległość)

1. Dawid Kubacki (Polska)

283,3 (143/133,5 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 283 (147/134)

3. Timi Zajc (Słowenia) 271,6 (137/134)

4. Stephan Leyhe (Niemcy) 269,2 (135,140,5)

5. Karl Geiger (Niemcy)

266,2 (137,5/134)

. Anze Lanisek (Słowenia)

264,3 (136,5/135)

7. Yukiya Sato (Japonia)

262,1 (143/129)

8. Piotr Żyła (Polska) 260,7 (141/129,5)

9. Constantin Schmid (Niemcy) 259,9 (134/136,5)

10. Marius Lindvik (Norwegia)

259,5 (136/134)

...





24. Kamil Stoch (Polska) 231,1 (128/116,5) 39. Stefan Hula (Polska) 99,3 (125) 41. Aleksander Zniszczoł (Polska) 93,3 (117,5)

49. Maciej Kot (Polska) 59,8 (102,5)