Polakom uciekło podium. Świetni Stoch i Kubacki, ale to nie wystarczyło

Zawody w Oslo bez kibiców, a następne? "Wygląda na to, że trybuny będą otwarte" - Skocznia będzie... czytaj dalej » Święto w skokach w Holmenkollen, na przedmieściach Oslo, popsuła epidemia koronawirusa. Organizatorzy woleli chuchać na zimne i zamknęli weekendowe skakanie dla kibiców.



Stąd w warunkach wręcz treningowych przyszło skoczkom rozegrać pierwszy konkurs z cyklu Raw Air. Do końcowych wyników turnieju wlicza się cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe właśnie w Oslo, Lillehammer, Trondheim i na mamucie w Vikersund oraz cztery serie kwalifikacyjne. Poza prestiżem w grę wchodzi czek na 60 tys. euro dla najlepszego.

Dobry początek Żyły

W sobotę rywalizowały drużyny. W polskiej istotna zmiana - do składu za Jakuba Wolnego wskoczył Maciej Kot. Dla niego był to powrót do drużynówki po 15-miesięcznej przerwie.



Z Polaków pierwszy do boju posłany został Piotr Żyła. Poszło mu wybornie. 129 m dało nam trzecie miejsce, tylko dlatego że jeszcze dalej pofrunął Słoweniec Jira Jelar (134,5 m!), a Niemiec Constantin Schmid otrzymał sporą bonifikatę za udany skok w niesprzyjających warunkach.

KONKURS DRUŻYNOWY. RELACJA

Różnice między trzema pierwszymi drużynami były minimalne. Polacy do drugich Słoweńców tracili 0,3, a do prowadzących Niemców 0,7 punktu! Wyglądało to obiecująco.



Niestety, stracili po kolejnej grupie zawodników. W niej nie popisał się Kot. 115,5 m było mocno przeciętnym wynikiem. Biało-Czerwonych czekał spadek na czwarte miejsce. Na prowadzenie wskoczyli Norwegowie dzięki Robertowi Johanssonowi, który w trudnych warunkach osiągnął 121,5 m, to był drugi najdłuższy skok w tej grupie.



Na pomoc kadrze Michala Doleżala przyszedł Kamil Stoch. 130 m pozwoliło polskiemu zespołowi odrobić sporo strat i wrócić na podium. Byli na trzecim miejscu, z niewielką - 0,5 pkt. - stratą do Słoweńców.



Prowadzili Norwegowie, przed Niemcami.

Norwegowie i Niemcy uciekli

Po czwartej grupie kolejność się nie zmieniła. Powiększyły się tylko różnice między reprezentacjami. Z Polaków jako ostatni skakał Dawid Kubacki. Uzyskał przyzwoitą odległość - 124 m. Przez chwilę nawet prowadziliśmy, bo po nim swoje zrobili Norweg Marius Lindvik (126) i Niemiec Karl Geiger (122).

Do liderów Norwegów traciliśmy 22,9 pkt. Do kolejnych Niemców - ponad 14. Sporo. Ale trzeba było uważać na czwartych Japończyków. Zaliczka była niewielka - 3,1 pkt.



Czołowa dwójka odjechała nam na początku finałowej serii. Kapitalnie poleciał Johann Andre Forfang (131), nieco bliżej Schmid (130). Tak sobie wyglądał przy tym 124-metrowy skok Żyły. Nam pozostała walka o ostatnie miejsce na podium, bo czaili się Słoweńcy i Japończycy.



Obie drużyny w końcu nas przegoniły. Kot uzyskał 123 m, sporo lepiej niż kilkadziesiąt minut wcześniej, ale o 3,5 m krócej od Timiego Zajca i 4,5 od Junshiro Kobayashiego. Teraz to my musieliśmy gonić, chcąc wrócić na podium.

Petarda Stocha na nic

Na szczęście Stoch odpalił petardę. 133 m wystarczyły do przegonienia Japończyków. Słoweńcy dalej nas wyprzedzali, teraz o ponad 5 pkt.

Cała nadzieja w Kubackim. On poleciał wyśmienicie - 134,5 m. Japonię mieliśmy z głowy. Trzeba było obserwować, co zrobi Słowenia. Peter Prevc nie zawiódł. 133 m dało jego reprezentacji trzecie miejsce.

Polska czwarta. Zabrakło 4,2 pkt.

Wygrali Norwegowie, druga była reprezentacja Niemiec, która do zwycięzców straciła 36,5 punktu! Przepaść.

