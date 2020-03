Stoch wyciągnął wnioski i wygrał wojnę nerwów w Lillehammer

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wtorkowy konkurs w Lillehammer - relacja eurosport.pl

Skakanie na Wielkiej Krokwi odwołane​ Organizatorzy... czytaj dalej » Polacy przystąpili do konkursu w sześcioosobowym składzie, bo przez kwalifikacje nie zdołał przebić się Aleksander Zniszczoł. Kolejne straty przyniósł konkurs. Po pierwszym skoku wykruszyli się Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Ten drugi był ostatecznie najgorszy ze wszystkich pięćdziesięciu zawodników.

Takich problemów nie mieli inni. Pewnie awansował Piotr Żyła (11. po pierwszej serii), nieco gorzej spisał się Maciej Kot (24.). Poważne ostrzeżenie rywalom wysłali liderzy. Stoch uzyskał 131,5 metra, o trzy dalej wylądował Kubacki. Obydwaj mieli niekorzystne warunki, ale dzięki rekompensatom za wiatr zajmowali wysokie miejsca, odpowiednio: drugie i trzecie, tylko za Słoweńcem Timim Zajcem (139 metrów).

Bez powtórki z rozrywki

Świetne położenie przed serią finałową, szansa na zwycięstwo - Stoch doskonale pamiętał to z poniedziałkowego konkursu. Wówczas skończyło się nieszczęśliwie. Z pozycji wicelidera spadł na siódmą lokatę.

Jak było teraz? O wiele lepiej - najlepiej, jak być mogło. W drugim skoku trafił na korzystne warunki, poleciał na 139 metrów, dostał na dodatek świetne noty i objął prowadzenie w konkursie. Zostało dwóch zawodników.

Chwilę później próbował przeskoczyć go Kubacki. Nie udało się. Co więcej 131,5 metra sprawiło, że Dawid stracił pozycję wicelidera (ostatecznie był ósmy). Wyczynu z pierwszej serii nie powtórzył też Zajc. 130,5 metra wystarczyło jedynie na zajęcie trzeciego miejsca. Ostatecznie wyprzedził go też rodak Ziga Jelar, po pierwszym skoku dopiero dziewiąty.

W Lillehammer mógł rozbrzmieć Mazurek Dąbrowskiego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał w Lillehammer

W drugiej serii nie poszło Żyle. Za sprawą mizernych 111 metrów i osunął się ostatecznie na 26. pozycję. Niewiele lepiej spisał się Kot. W jego przypadku 113 metrów również oznaczało jednak spadek. Skończył 28.

Liczy się każdy skok

Z Lillehammer cykl Raw Air, na który składają się noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych zwanych prologami, przeniesie się do Trondheim, a zakończy weekendowymi lotami na mamucie w Vikersund.

Wyniki wtorkowego konkursu w Lillehammer miejsce zawodnik (kraj)

odległość/punkty

1. Kamil Stoch (Polska)

131,5 i 139,5/264,3

2. Ziga Jelar (Słowenia)

132 i 137/259

3. Timi Zajc (Słowenia)

139 i 130,5/257,6

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

134,5 i 131,5/253,6

5. Peter Prevc (Słowenia)

129,5 i 134/250,6 6. Philipp Aschenwald (Austria)

128 i 136/249,3 7. Jewgienij Klimow (Rosja)

137,5 i 130/248,1

8. Dawid Kubacki (Polska) 134,5 i 131,5/247,7 9. Stephan Leyhe (Niemcy)

131 i 129,5/246,2 10. Robin Pedersen (Norwegia)

130 i 133,5/243,8

26. Piotr Żyła (Polska) 129 i 111/207,2

28. Maciej Kot (Polska) 122 i 113/195,6

34. Jakub Wolny (Polska) 121/100,6 50. Paweł Wąsek (Polska) 80/23,3

