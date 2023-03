"To nie była dobra reklama skoków narciarskich"

Zobacz skok Piotra Żyły z 1. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z 1. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Piotra Żyły z 1. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Pawła Wąska z 2. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z 1. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Kamila Stocha z 2. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz skok Stefana Krafta z 2. serii do konkursu drużynowego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie drużynowym w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie drużynowym w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Merk i Formela przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu...

Merk i Formela przed kwalifikacjami do niedzielnego konkursu w...

Zobacz nieudany skok Sabirżana Muminowa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Muminowa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Skok Muminowa z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Zobacz upadek Benjamina Oestvolda podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Upadek Oestvolda podczas kwalifikacji do niedzielnego...

Upadek Oestvolda podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu...

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Skok Habdasa z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Zobacz skok Tomasza Pilcha z kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Skok Pilcha z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Zobacz skok Aleksandra Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Skok Zniszczoła z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Zobacz skok Pawła Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Skok Wąska z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Zobacz skok Kamila Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Skok Stocha z kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Lahti

Zobacz skok Jana Habdasa z kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Skok Żyły z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Zobacz najlepszy skok kwalifikacji do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Tschofeniga z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Skok Tschofeniga z kwalifikacji do konkursu w Lahti

Oto co mieli do powiedzenia przed właściwą rywalizacją wysłannicy Eurosportu.

Zobacz skok Tomasza Pilcha z 1. serii do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Pilcha z 1. serii do konkursu w Lahti

Skok Pilcha z 1. serii do konkursu w Lahti

Zobacz skok Pawła Wąska z 1. serii do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Wąska z 1. serii do konkursu w Lahti

Skok Wąska z 1. serii do konkursu w Lahti

Zobacz skok Piotra Żyły z 1. serii do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Żyły z 1. serii do konkursu w Lahti

Skok Żyły z 1. serii do konkursu w Lahti

Zobacz skok Ryoyu Kobayashiego do konkursu indywidualnego w Lahti, który dał mu zwycięstwo. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Kobayashiego z 1. serii do konkursu w Lahti

Skok Kobayashiego z 1. serii do konkursu w Lahti

Zobacz skok Halvora Graneruda z 1. serii do konkursu indywidualnego w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Skok Graneruda z 1. serii do konkursu w Lahti

Skok Graneruda z 1. serii do konkursu w Lahti

Zobacz co powiedział Thomas Thurnbichler po konkursie indywidualnym w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Paweł Wąsek po konkursie indywidualnym w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Jan Habdas po niedzielnym konkursie w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz co powiedział Piotr Żyła po konkursie indywidualnym w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

RELACJA NA ŻYWO Z KWALIFIKACJI I KONKURSU W LAHTI W EUROSPORT.PL

Już podczas kwalifikacji dało się zauważyć, że w niedzielę karty na skoczni w Lahti będzie rozdawał wiatr. Nie zmieniło się to podczas konkursu, który co chwilę był przerywany z powodu zbyt mocnych podmuchów. Ostatecznie zdecydowano się zakończyć zawody po pierwszej serii. W niej najlepszy był Kobayashi, który wyprzedził Stefana Krafta i Karla Geigera. Gdyby jednak doszło do drugiej serii, zabrakłoby w niej Halvora Egnera Graneruda, który był... 46.

Wietrzny konkurs w Lahti i masa niespodzianek. Wielki dzień Habdasa Ryoyu Kobayashi... czytaj dalej » - To nie była dobra reklama skoków narciarskich. Żartowaliśmy z innymi trenerami, że można było rzucać kostką, jaki wiatr się dostanie. Momentami było bardzo niebezpiecznie. Wystarczyło, by jeden z zawodników wykonał zły ruch w nieodpowiednim momencie i mogliśmy mieć poważny upadek. Nie potrzebujemy tego. Musieliśmy jednak brać w tym udział, jest jak jest, ale musimy o tym porozmawiać - mówił Thurnbichler.

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Weekend na plus

W loteryjnym konkursie najlepiej z Polaków spisał się Habdas, który był 11. Za jego plecami uplasował się Paweł Wąsek. 14. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 18. był Kamil Stoch, a drugą dwudziestkę zamknął Piotr Żyła. Gorzej spisał się Tomasz Pilch, który był 49.

- Jestem zadowolony szczególnie ze skoków moich młodych zawodników. Wykorzystali dobre warunki i dobrze się bawili. Natomiast Kamil i Piotrek byli zbyt niestabilni, zwłaszcza w drugiej części lotu - ocenił trener Polaków.

- Ogólnie był to jednak udany dla nas weekend. Jestem dumny z pracy, jaką wykonali moi zawodnicy. Z optymizmem patrzymy już na Planicę. Czy poleci tam z nami Janek? Tego jeszcze nie wiem, musimy to przedyskutować w naszym gronie - zakończył Austriak.

Oglądasz Wideo: Eurosport Thomas Thurnbichler po konkursie indywidualnym w Lahti

Wyniki niedzielnego konkursu w Lahti miejsce zawodnik (kraj)

odległość (punkty)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 136,5 (145,9) 2. Stefan Kraft (Austria) 130 (141,8) 3. Karl Geiger (Niemcy) 133 (137) 4. Daniel Tschofenig (Austria)

127 (134,2) 5. Anże Lanisek (Słowenia) 127,5 (133,7) 6. Michael Hayboeck (Austria) 133 (131,7) 7. Timi Zajc (Słowenia) 127,5 (128,9) 8. Lovro Kos (Słowenia)

123,5 (122,3) 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 119 (120,6)

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) 122 (120,4) 11. Jan Habdas (Polska) 124 (117,7) 12. Paweł Wąsek (Polska) 123 (117,6) . 14. Aleksander Zniszczoł (Polska) 129 (117,2) 18. Kamil Stoch (Polska)

117,5 (109,9) 20. Piotr Żyła (Polska) 120,5 (108) 49. Tomasz Pilch (Polska) 84,5 (60,4)