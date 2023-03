Skoki narciarskie Lahti 2023. Niedzielny konkurs indywidualny: wyniki na żywo i relacja live

Eetu Nousiainen poleciał 121,5 m. Fin ma powody do radości, jest liderem.

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Lahti

Piotr Żyła uzyska 107 m. To da mu oczywiście awans do konkursu. Miejsce jednak w czwartej dziesiątce.

Manuel Fettner skoczył 77,5 m. Zabraknie go w konkursie. Jego skok oznacza jednak, że zobaczymy w nim Zniszczoła.

Karl Geiger tylko 93 m. Najpewniej awansuje do konkursu z ostatniego miejsca.

Paweł Wąsek też się nie popisał. 104 m wystarczą mu jednak do awansu. Po skokach 41 zawodników jest 21.

Aleksander Zniszczoł doleciał do 94,5. m. To może być za mało do awansu. Słabiej skoczyć musi dwóch zawodników.