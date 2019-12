Polacy chcą powtórzyć wyczyn sprzed trzech lat. "Każdy z nas wie, jak tu skakać"

W porównaniu do 2016 roku w konkursie drużynowym w Klingenthal zabraknie Kota

Do niemieckiego miasteczka Puchar Świata w skokach wraca po trzech latach. Polacy mają dobre wspomnienia związane z tym miejscem. To właśnie tam w 2016 roku po raz pierwszy w historii wygrali konkurs drużynowy. Powrót po trzech latach. Polscy skoczkowie powalczą w miejscu pierwszego triumfu Puchar Świata... czytaj dalej »

"Miłe wspomnienia"

Sezon 2016/17 był pierwszym Biało-Czerwonych pod wodzą trenera Stefana Horngachera. Po przeciętnej w ich wydaniu inauguracji w Kuusamo, w Klingenthal wszystkich zadziwili. Drużyna skakała wówczas w składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot.

- To miejsce kojarzy się z pierwszym zwycięstwem, historycznym, w Pucharze Świata, także mamy miłe wspomnienia, każdy z nas wie, jak na tej skoczni skakać. Każdy z nas lubi tę skocznię - przyznał Kot po piątkowym kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego. Zajął w nim 31. miejsce po skoku na odległość 125,5 m. Wystąpi w nim sześciu Polaków. Najlepszy z nich był trzeci Piotr Żyła - 135,5 m. Odpadł jedynie Stefan Hula.

Wolny za Kota

- Myślę, że cały czas jesteśmy blisko, i z Kubą, i ze Stefanem. Pierwszą serię treningową z naszej trójki

wygrał Stefan, drugą Kuba, a trzecią ja. Na kogo by nie wypadło, będzie to sprawiedliwy wyrok trenera, trzeba będzie to zaakceptować - stwierdził Kot.

W sobotnim konkursie drużynowym to właśnie jego zabraknie. Następca austriackiego trenera Czech Michal Dolezal zdecydował się na Jakuba Wolnego.

W tym sezonie drużynowo skakano już na inaugurację w Wiśle. Wówczas Polacy zajęli trzecie miejsce. Triumfowali Austriacy przed Norwegami.



Początek konkursu o godzinie 16.00.