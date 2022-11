"Spory eksperyment w Wiśle". Kobayashi ma wątpliwości przed startem sezonu

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

- Zarząd powiedział nam, że generujemy za duże koszty. Tylko że dajemy też duże zyski. Jeśli nie będzie inwestycji, to nie będzie sukcesów. Jeśli chcą, to ja mogę sobie wszystko sam sfinansować, tylko niech dadzą mi dobrego trenera – powiedział Kamil Stoch. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Trener Polaków o zmianach u skoczków. "To nie jest rewolucja" Nowy trener... czytaj dalej » W tym sezonie rywalizacja najlepszych skoczków narciarskich rozpoczyna się wyjątkowo wcześnie. Kwalifikacje do pierwszego konkursu zaplanowano na piątek - 4 listopada. Przed rokiem premierowe zawody, w Niżnym Tagile, rozegrano ponad dwa tygodnie później.

Ryoyu Kobayashi: zrobię wszystko, by wygrać chociaż jeden konkurs

- Moim zdaniem nie trzeba było zaczynać sezonu w takim pośpiechu. To spory eksperyment i tak naprawdę dopóki konkursy w Wiśle się nie odbędą, nikt do końca nie wie, jak będzie. Spoglądam na nie z ciekawością i oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wygrać chociaż jeden z nich - powiedział Ryoyu Kobayashi, który dwukrotnie już wygrywał klasyfikację końcową cyklu.

W całym poprzednim sezonie Japończyk odniósł osiem zwycięstw, a łącznie w Pucharze Świata, od 2016 roku, ma już ich na swoim koncie 27.

- Szczerze mówiąc, latem nie spędziłem na treningach aż tak dużo czasu jak wcześniej. Miałem wiele innych obowiązków, sponsorskich czy medialnych. Jednak mimo wyraźnych braków prezentowałem się dokładnie tak, jak tego oczekiwałem. Czuję się dobrze, cieszę się swoimi występami i myślę, że to jest to, co cenię sobie najbardziej - podkreślił Kobayashi.

Nowy sezon Pucharu Świata oficjalnie rozpocznie się w piątek. Kwalifikacje do sobotniego konkursu wystartują o godzinie 18.45. Już 45 minut wcześniej w Eurosporcie 1 rozpocznie się studio.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn