Skoczkowie polecą w ciszy. Koronawirus przestraszył organizatorów

Słaby występ Piotra Żyły w pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 116 m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji.

W pierwszej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127,5 m. To dało Polakowi drugie miejsce.

W drugiej serii piątkowego konkursu w Lahti Dawid Kubacki oddał skok na odległość 126 m. To dało mu szóste miejsce.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po piątkowym konkursie w Lahti, w którym zajął 6. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po piątkowym konkursie w Lahti. 32-latek zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków.

Zobacz, co powiedział triumfator piątkowego konkursu w Lahti Stefan Kraft.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po piątkowym konkursie w Lahti. Rywalizację wygrał Austriak Stefan Kraft, najlepszym z Polaków był 5. Kamil Stoch.

Walka o triumf w konkursie drużynowym w Lahti trwała do ostatniej sekundy. W decydującym skoku Anze Lanisek nie zdołał obronić prowadzenia Słowenii. Konkurs wygrali Niemcy, a ostatni skok oddał Karl Geiger. Polska zajęła 6. miejsce.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po konkursie drużynowym w Lahti. Polska zajęła 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po konkursie drużynowym w Lahti. Biało-czerwoni zajęli 6. miejsce, najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po konkursie drużynowym w Lahti, w którym Polska zajęła 6. miejsce. Najlepsza była reprezentacja Niemiec.

Kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti zostały odwołane z powodu mokrego śniegu, zalegającego na skoczni. Organizatorzy postanowili poświęcić ten czas na prawidłowe przygotowanie torów najazdowych do konkursu.

Oto co powiedział Dawid Kubacki po swoim niedzielnym występie.

Startuje prawdopodobnie najbardziej szalony turniej w skokach narciarskich W piątek początek... czytaj dalej » "Lokalne władze w Oslo zdecydowały, że Holmenkollen Skifest odbędzie się bez kibiców. Ten środek bezpieczeństwa podjęto w związku ze światową epidemią COVID-19" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).



Koronawirusa zdiagnozowano u 86 osób w Norwegii.



- Arena narciarska będzie zamknięta dla publiczności. Apelujemy do kibiców, aby nie odwiedzali obiektów w ten weekend - ogłosił Svein Lyngroth z Departamentu Rady Miasta ds. Osób Starszych, Zdrowia i Pracy w Oslo.

Zawody w stolicy Norwegii są pierwszym etapem cyklu Raw Air w skokach narciarskich. Na piątek zaplanowano kwalifikacje, na sobotę - konkurs drużynowy, a na niedzielę - indywidualny.

W kolejnych dniach cykl przeniesie się do Lillehammer, Trondheim i Vikersund.



Ponadto w sobotę odbędzie się rywalizacja kobiet w biegu łączonym na 30 km oraz mężczyzn w kombinacji norweskiej, a w niedzielę - mężczyzn w biegu łączonym na 50 km.



Koronawirusem, który po raz pierwszy wykryto w Chinach, zarażonych jest już ok. 100 tys. osób na całym świecie, najwięcej w Chinach - ok. 80 tysięcy. Zmarło ponad 3 tys.

Program Raw Air 2020:

Oslo

6 marca, godz. 19:30 prolog

7 marca, godz. 15:15 konkurs drużynowy

8 marca, godz. 14:30 konkurs indywidualny

Lillehammer

9 marca, godz. 17:30 prolog

10 marca, godz. 17:00 konkurs indywidualny

Trondheim

11 marca, godz. 17:30 prolog

12 marca, godz. 17:00 konkurs indywidualny

Vikersund

13 marca, godz. 18:00 prolog

14 marca, godz. 16:30 konkurs drużynowy

15 marca, godz. 16.30 konkurs indywidualny

