Zaciekła walka o rekord świata. Kobiety dały popis w Vikersund

Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet oglądaj w Eurosporcie Extra w Playerze

Zawody kobiet odbywają się nieco w cieniu rywalizacji mężczyzn (ich przedostatni konkurs w ramach cyklu Raw Air w sobotę o 16:30), ale w ten weekend zdecydowanie warto zwrócić na nie uwagę. W niedzielę rozegrany zostanie bowiem pierwszy w historii konkurs lotów kobiet.

Już w sobotę panie zrobiły wszystko, by w niedzielę na godzinę 10:00 przyciągnąć jak najwięcej widzów przed telewizory (transmisja w Eurosporcie 2 i Eurosporcie Extra w Playerze).

Gwarancja jakości

Loutitt bezkonkurencyjna w Zao. Historyczny triumf Kanadyjki Alexandria... czytaj dalej » Piątkowa sesja treningowa na Vikersundbakken została odwołana z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych. Spragnione lotów panie na skocznię o punkcie konstrukcyjnym 240 metrów wróciły w sobotę i dały próbkę swoich umiejętności. Do zawodów na mamucie dopuszczonych zostało 15 kobiet, które mają gwarantować odpowiedni poziom rywalizacji.

Sobotnia próba wypadła bardzo obiecująco.

Zaczęło się od znakomitego skoku Emy Klinec. Słowenka została pierwszą kobietą, która oficjalnie osiągnęła ponad 200 metrów. Klinec uzyskała dokładnie 203 metry i mogła się cieszyć z pobicia rekordu w długości skoku narciarskiego. Do soboty wynosił on 154 metry - to wynik Yuki Ito, która przed rokiem skoczyła tyle w Willingen.

Z rekordu Klinec cieszyła się jednak krótko. W ostatniej sesji treningowej 212,5 metra skoczyła Maren Lundby. Ona była rekordzistką jeszcze krócej. Zaledwie kilka minut później próbą na 222 metrów odpowiedziała Kanadyjka Alexandra Loutitt.



Oglądasz Wideo: Eurosport Rekordowy skok Loutitt z sobotniego treningu w Vikersund – Raw Air 2023





Podrażniona Klinec próbowała jeszcze odzyskać rekord, ale w ostatnim skoku dnia uzyskała "tylko" 221 metrów.