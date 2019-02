Błysk Stocha w serii próbnej. Kolejna odsłona Willingen Five

131 m Anze Semenic. Słoweniec jest dziewiąty i jeszcze nie ma kwalifikacji do drugiej serii.

Ależ radość Simona Ammanna! 138,5 m Szwajcara, który oddał póki co najdłuższy skok w konkursie. Jest liderem.

Bez formy jest Norweg Anders Fannemel - 114,5 m. A to oznacza, że Stefan Hula już na pewno wystąpi w drugiej serii.

16:19

Za to jego rodak Daiki Ito zdecydowanie dalej - 134,5 i to on wyprzedził prowadzącego Stefana Hulę.