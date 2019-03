Bajka Żyły. "Wszystkie skoki były dzisiaj bardzo fajne"

209 metrów podczas kwalifikacji w Planicy to dobry wynik Jakuba Wolnego. Zobaczcie skok Polaka z czwartku.

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

224 metry dało Kamilowi Stochowi szóste miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego w Planicy.

W bardzo dobrym nastroju był Kamil Stoch po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Zobaczcie, co powiedział przed kamerami Eurosportu nasz skoczek, po tym jak zajął szóste miejsce.

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Żyła w pierwszej serii poleciał 242 m, zajmując na półmetku trzecią pozycję. W drugiej wylądował nieco krócej - 234 m, choć i tak pewnie utrzymał miejsce na podium. Zwyciężył Niemiec Markus Eisenbichler, który wyprzedził prowadzącego po pierwszym skoku Japończyka Ryoyu Kobayashiego.



- Wszystkie skoki były dzisiaj bardzo fajne. Lubię być w Planicy, latać tutaj, a jeszcze tak daleko, to w ogóle bajka - wyznał Żyła w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Piotra Żyły z drugiej serii konkursu w Planicy



Nie wiedział, że osiągnął 200. podium w indywidualnych występach polskich skoczków w Pucharze Świata.



Od Fijasa do Żyły. Historyczny moment w polskich skokach Piotr Żyła,... czytaj dalej » - To ładnie - uśmiechnął się. - Czy smakuje to inaczej? Nie zastanawiałem się nad tym. Fajnie być na podium, zwłaszcza dzisiaj, kiedy świeciło słońce, a pogoda była wyśmienita - skwitował Żyła.

Siódme podium w sezonie

Skoczek z Wisły po raz 11. w karierze stanął na podium zawodów PŚ, a po raz siódmy w tym sezonie. Poprzednio 16 lutego w Willingen.



W piątek Dawid Kubacki zajął siódmą pozycję, 12. był Jakub Wolny, a 18. Kamil Stoch.



W sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. Biało-Czerwoni wystąpią w składzie: Wolny, Stoch, Kubacki i Żyła. Na niedzielę zaplanowano kończące sezon zawody indywidualne, tradycyjnie z udziałem czołowej "30" Pucharu Świata.



Transmisje z konkursów na antenach Eurosportu. Relacje na żywo w eurosport.pl.

Wyniki piątkowego konkursu w Planicy miejsce zawodnik (kraj)

nota (skoki)

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 445 (238,5/233)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 438,1 (242/220)

3. Piotr Żyła (Polska) 437,3 (242/234)

4. Timi Zajc (Słowenia) 422,5 (240/228,5)

5. Domen Prevc (Słowenia) 415,2 (233,5/224)

6. Simon Ammann (Szwajcaria)

411,2 (234,5/238)

7.

Dawid Kubacki (Polska) 405,5 (222/230)

8.

Johann Andre Forfang (Norwegia)

405,4 (230/221,5)

9. Karl Geiger (Niemcy) 404,7 (227/226)

10. Peter Prevc (Słowenia) 401,5 (225,5/226,5)

--- 12. Jakub Wolny (Polska) 395,6 (235,5/214)

18. Kamil Stoch (Polska) 378,1 (211/209,5)

35. Maciej Kot (Polska)

164,9 (197)



Wyniki turnieju Planica 7 miejsce zawodnik (kraj)

nota

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 690

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 685,9

3. Timi Zajc (Słowenia) 658,5

4. Piotr Żyła (Polska)

652,5

5. Domen Prevc (Słowenia) 641,8

6. Simon Ammann (Szwajcaria)

630,4

7.

Dawid Kubacki (Polska) 626,2

8.

Stefan Kraft (Austria)

621,8

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 616,7

10. Karl Geiger (Niemcy)

614,4

--- 13. Kamil Stoch (Polska) 601,3

17. Jakub Wolny (Polska) 597,3

34. Maciej Kot (Polska)

342,1

64. Stefan Hula (Polska)

135



Program Pucharu Świata w Planicy Sobota, 23 marca 9.00 Seria próbna 10.00 Konkurs drużynowe Niedziela, 24 marca 9.00 Seria próbna 10.00 Konkurs indywidualny