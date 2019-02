Niemcy kuszą Horngachera. "Decyzję poznamy w trakcie mistrzostw świata"

Horngacher prowadzi Polaków od trzech lat. Jego umowa z PZN wygasa wraz z końcem sezonu. Austriaka chce niemiecka federacja, która pilnie szukają trenera, bo dotychczasowy, Werner Schuster, zapowiedział w czwartek, że pracuje z niemiecką kadrą do kwietnia. Ostatni konkurs sezonu odbędzie się w Planicy, 24 marca.



- Ja i dyrektor Adam Małysz jesteśmy po rozmowach z Horngacherem. Ustaliliśmy, że ostateczną decyzję poznamy w trakcie mistrzostw świata w Seefeld. Do tego czasu nic nowego się nie wydarzy - zapowiedział w rozmowie z eurosport.pl prezes PZN Apoloniusz Tajner.

Źródło: Newspix Horngacher, Tajner i Małysz rozmawiali już na temat przyszłości Austriaka

Wszystko jest w rękach trenera. On nowe warunki ma znać od dłuższego czasu, ale według Tajnera nie chodzi tutaj o kwestie finansowe. - To nie jest człowiek, który patrzy tylko na pieniądze. Liczy się dla niego przyszłość, on chce to sobie jakoś poukładać. Chce uzgodnić to z żoną, mają dom w Niemczech. On chce się wstrzymać, musi przemyśleć. Potrzebuje czasu. Czekamy na mistrzostwa świata, wtedy poznamy jego decyzję - podkreślił szef polskich nart.



Na stole Horngachera ponoć leży umowa z PZN do 2022 roku, do igrzysk olimpijskich. - On zbudował sobie fajny zespół, dobrze się tutaj czuje. Widzi potencjał sportowy, tutaj wypłynął jako wielki trener, w Niemczech prowadził kadrę B. Więcej szans daję na pozostanie z nami, niż odejście - zakończył Tajner.



MŚ w Seefeld rozpoczną się 20 lutego i potrwają do 3 marca. Od piątku skoczkowie rywalizują na mamuciej skoczni w Oberstdorfie.

Harmonogram lotów w Oberstdorfie:

piątek, 1 lutego

12.30 - oficjalny trening

14.45 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa



sobota, 2 lutego

14.45 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 3 lutego

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa