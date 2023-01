Niesamowite loty Graneruda. Żyle niewiele zabrakło do podium

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jak mamut, to nie skoki, a loty, bo po wyjściu z progu zawodnik szybuje kilka sekund dłużej niż na standardowych obiektach. Jest dłużej i dalej, rzecz jasna.

To pierwszy w tym sezonie taki konkurs. Zanim się rozpoczął, skoczkowie rozgrzali się w serii próbnej. Nic się nie zmieniło. Kubacki i Granerud formy po przeprowadzce do Austrii nie zapomnieli. Norweg był pierwszy, nasz najlepszy skoczek – czwarty. Tradycyjnie to w nich należało upatrywać zwycięzcy sobotnich zawodów.

Polaków do konkursu zakwalifikowało się czterech. Pierwszy na belce usiadł Aleksander Zniszczoł. I postarał się. Poleciał daleko, daleko, po rekord życiowy – 222,5 m.

Na chwilę usadowił się nawet na miejscu lidera, z pewnym awansem do finałowej serii. Nie na długo, bo po życiówkę poleciał również Szwajcar Gregor Deschwanden, powyżej 230 metrów. Jury zareagowało, obniżyło belkę o dwa stopnie, obawiając się o tych najlepszych.

Dalekich lotów jednak nie brakowało. Za chwilę na fotelu lidera usadowił się Domen Prevc (imponujące 236 m). Słoweniec przypomniał, że kocha latać. To mistrz i wicemistrz świata w lotach.

Tak, tu można było polecieć ćwierć kilometra!

Smutny Stoch, wniebowzięty Żyła

W przypadku Kamila Stocha o takim wyczynie trzeba było zapomnieć. Ba, on nie zbliżył się do 200 metrów - 186,5 m dało mu tylko awans do drugiej serii, bez szans na zawojowanie czegokolwiek. Stoch kręcił głową po wylądowaniu, wiedział, że stać go na więcej. Musiał zadowolić się 20. lokatą i spróbować zrehabilitować się później.

W zupełnie innym humorze był Piotr Żyła. Leciał i leciał, lądował na 233,5 m. Ręka zaciśnięta ze szczęścia i miejsce w czołówce na półmetku - czwarte.

Prevca z pierwszego miejsca w końcu strącił Granerud - 238 m musiało robić wrażenie. Czekaliśmy na odpowiedź Kubackiego. Była, ale mizerna. Przed granicą 200 metrów - konkretnie 194,5 m. Lider Pucharu Świata był piętnasty. Nie mógł być zadowolony.

Dobra wiadomość była taka, że Zniszczoł (10. miejsce) i Żyła przed finałem byli w czołowej dziesiątce. No i wszyscy Polacy awansowali do kolejnej serii. Ale apetyty były większe.

Granerud prowadził, drugi był Stefan Kraft, trzeci Prevc. Pachniało zmianą lidera, ale w klasyfikacji generalnej całego sezonu, bo Kubacki przed sobotą miał nad Granerudem ledwie 48 punktów przewagi.

Stoch i Kubacki się poprawili

O wszystkim zadecydować miała druga seria.

W niej Stoch się poprawił - 203 m. Eksplozji u niego być nie mogło. Mistrz to mistrz, aspiracje ma zawsze najwyższe. Skończył konkurs na 19. lokacie.

Zrehabilitował się i Kubacki. Gdy lądował, wzniósł ręce, jakby pytał samego siebie: - Czemu tak nie poleciałem w pierwszej serii?

Odległością 230,5 m nieco zatarł złe wrażenie. Uzyskał 10. miejsce.

Po drodze najdłuższą odległość dnia uzyskał Słoweniec Timi Zajc - 243 m. Do rekordu obiektu zabrakło metra!

Spadły za to, i poważnie, akcje Zniszczoła. 165 m w drugiej próbie i wielkie rozczarowanie. Wypadł z czołowej dziesiątki. Zajął 19. pozycję.

Wielka radość Żyły

Swoje zrobił za to Żyła. 226,5 m i ogromna radość Polaka. On liczył się w walce o podium. Czekał, co zrobią Kraft, Prevc i Granerud.

Austriak, skaczący u siebie, poleciał jeszcze dalej - 234 m. Teraz to on prowadził. Zostało dwóch skoczków.

Prevc - 224 m, bliżej od Polaka. Wszystko zależało od not. Były lepsze. Obronił podium. Żyła był trzeci.

I Granerud. On poleciał po zwycięstwo - 231 m. Norweg zwycięzcą i nowym liderem Pucharu Świata. Drugi Kraft, trzeci Prevc. Żyła tuż za podium. Stracił do trzeciego miejsca 2,4 pkt. Niewiele jak na mamuci obiekt.

Wyniki sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf miejsce zawodnik (kraj)

odległości (punkty)

1. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 238/231 (440,7) 2. Stefan Kraft (Austria) 232,5/234 (431,9) 3. Domen Prevc (Słowenia) 236/224 (425,4) 4. Piotr Żyła (Polska) 233,5/226,5 (423) 5. Jan Hoerl (Austria) 212,5/223 (397,8) 6. Timi Zajc (Słowenia) 205,5/243 (391,3) 7. Ziga Jelar (Słowenia) 212,5/200 (375,9) 8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 200,5/210 (370,8) 9. Andreas Wellinger (Niemcy) 209/206 (369,8) 10. Dawid Kubacki (Polska) 194,5/230,5 (366,2) .



17. Kamil Stoch (Polska) 186,5/203 (326,3) 19. Aleksander Zniszczoł (Polska) 222,5/165,5 (316,6)