Loty narciarskie Bad Mitterndorf 2023: relacja na żywo z piątkowych kwalifikacji

Czekamy zatem na kwalifikacje do pierwszego w tym sezonie konkursu w lotach.

12:13

Gdyby to były kwalifikacje, to Jakub Wolny (43.) i Dawid Kubacki (51.) - biorąc pod uwagę tylko 2. trening - nie weszliby do konkursu. W lotach kwalifikuje się bowiem tylko 40 zawodników.