Letnie Grand Prix wraca do Zakopanego. Transmisje zawodów w Eurosporcie

Do zawodników kadry A dołączy Aleksander Zniszczoł, który trenuje w prowadzonej przez Macieja Maciusiaka kadrze B.

Stoch, Kubacki i Żyła startowali w inauguracyjnym konkursie Letniej Grand Prix w Wiśle, sztab trenerski podjął jednak decyzję, że nie będzie ich w niemieckim Hinterzanter i francuskim Courchevel. To jak powiedzieli spowodowało, że z tym większą radością oczekują na zakopiańskie konkursy.

Lepiej niż przed rokiem

Stoch stwierdził, że jego samopoczucie w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym sezonie jest zdecydowanie inne.

- Chyba nawet lepsze. Wtedy był inny cykl treningowy, w tym roku mam więcej czasu na spokojny trening i przystosowanie się do zmian w technice skoku, a konkretnie najazdu. Kosztuje to wprawdzie dużo więcej pracy, bo drobiazgi wbrew pozorom najtrudniej zmienić, ale jednak czuję się bardzo dobrze, ponieważ widzę, że dalej się rozwijam i wiem, że mogę jeszcze coś nowego wprowadzić - podkreślił multimedalista IO i MŚ.

Podobnego zdania był Kubacki. - Uważam, że nasze przygotowania są bardzo dobrze wyważone. Jest czas na zmęczenie i na odpoczynek, jest chęć do pracy i dobre samopoczucie, a to znaczy, że obciążenia są właściwie dobrane - ocenił.

Kot dodał, że ma za sobą już sporo startów, ale na zakopiańskie konkursy czeka jak zwykle z niecierpliwością.

Kot dodał, że ma za sobą już sporo startów, ale na zakopiańskie konkursy czeka jak zwykle z niecierpliwością.

- Zacząłem w Pucharze Kontynentalnym, potem LGP i mam wrażenie, że udało mi się odbudować trochę psychicznie. Poza tym bardzo dużo ludzi zajmuje się moim problemem, czyli tym odbierającym metry skręceniem ciała w locie. Gdy znajdą przyczynę, będzie super, ale teraz postanowiłem skoncentrować się na dobrym skakaniu i nieważne jak - krzywo czy prosto, byle daleko - stwierdził.

Hula uważa, że jego dotychczasowa praca przynosi efekty i to na pewno poprawia mu samopoczucie.

- We Francji już wszystko zaczęło funkcjonować jak trzeba, więc patrzę na kolejne starty z optymizmem. No a Zakopane to nasza skocznia, nasi kibice, więc myślę, że będą to pod każdym względem fajne zawody - podkreślił.

Zniszczoł powiedział, że mimo iż począwszy od Wisły startuje w każdych zawodach, napiętego planu treningowego i wielu zajęć czuje się bardzo dobrze.

- I jestem zadowolony, ponieważ widać postępy. Mój cel na Zakopane? Jest oczywisty - oddać dobre skoki, bo to zawsze przekłada się na dobre miejsca.

Najpierw drużynówka

Lista startowa nie jest wprawdzie jeszcze zamknięta, ale wszystko wskazuje na to, że w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego na Wielkiej Krokwi wystartuje 68 skoczków z 16 państw.

W sobotę w Zakopanem zaplanowany jest konkurs drużynowy.

Powrót po ośmiu latach

Letnie Grand Prix wraca na Wielką Krokiew po ośmiu latach przerwy. Po raz pierwszy zawody w letnim cyklu zawitały na skocznię im. Stanisława Marusarza w 2004 roku, a najlepszy okazał się wówczas Adam Małysz, który wygrywał konkursy indywidualne LGP w Zakopanem jeszcze dwa razy i dwukrotnie stawał na 3. stopniu podium.

Z obecnej kadry tylko Stoch może pochwalić się miejscem w czołowej trójce zawodów LGP na Wielkiej Krokwi. Potrójny mistrz olimpijski zajął 3. miejsce podczas ostatniego letniego konkursu w stolicy Tatr – 23 lipca 2011 roku. Tuż za podium uplasował się wówczas Maciej Kot.

Bilety na Grand Prix w Zakopanem

Bilety na letnie Grand Prix w Zakopanem do 3 sierpnia można było kupować za pośrednictwem internetu. Ceny, w zależności od sektora, wahały się w granicach od 60 do 70 złotych. Obecnie można je nabyć w specjalnych punktach na terenie Zakopanego.

Zawody w Zakopanem pokaże na żywo Eurosport 2 i Eurosport Player. Skomentują je Marek Rudziński i Igor Błachut. Reporterem na Wielkiej Krokwi będzie Kacper Merk, a ekspertem Eurosportu Jakub Kot. Transmisje w sobotę od 14:45 i w niedzielę od 12:30.

PLAN LETNIEJ GRAND PRIX W ZAKOPANEM:



Piątek:

Trening (15.00)

Kwalifikacje (16.30)



Sobota:

Seria próbna (14.00)

Konkursy drużynowy (15.00 - transmisja w Eurosporcie 2)



Niedziela:

Seria próbna (12.00)

Konkurs indywidualny (13.00 - transmisja w Eurosporcie 2)

KLASYFIKACJA LETNIEJ GRAND PRIX W SKOKACH:

(po 3 z 8 zawodów):



1. Timi Zajc (Słowenia) 200 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) 172

3. Jewgienij Klimow (Rosja) 105

...

7. Dawid Kubacki (Polska) 80

12. Maciej Kot (Polska) 63

18. Jakub Wolny (Polska) 45

. Piotr Żyła (Polska) 45

26. Aleksander Zniszczoł (Polska) 38

29. Andrzej Stękała (Polska) 30

33. Stefan Hula (Polska) 15

35. Kamil Stoch (Polska) 12

36. Klemens Murańka (Polska) 9

43. Paweł Wąsek (Polska) 6