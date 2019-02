Skoczył krócej, ale to i tak życiowy weekend Wolnego

233 metry poleciał Kamil Stoch w pierwszej serii piątkowego konkursu w Oberstdorfie. Dawało mu to pierwsze miejsce na półmetku zawodów na niemieckim mamucie.

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło podczas niedzielnego konkursu lotów w Oberstdorfie. Chwilę po wybiciu Tomas Vancura stracił równowagę i z impetem upadł na zeskok. Na szczęście Czechowi nic się nie stało.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie Kamil Stoch oddał skok na odległość 214,5 metra, co dało mu piąte miejsce.

W pierwszej serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie Piotr Żyła oddał skok na odległość 217 metrów, co dało mu 4. miejsce. Zobacz próbę Polaka.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie oddał skok na odległość 228,5 metra, co dało mu 3. miejsce. Zobacz próbę Polaka.

Kolejny konkurs, kolejne czwarte miejsce Piotra Żyły. W drugiej serii niedzielnej rywalizacji w Oberstdorfie Polak oddał skok na odległość 220,5 m, co nie wystarczyło na pozycję na podium.

Piękne chwile w Oberstdorfie, gdzie wybrzmiał hymn Polski. To zasługa Kamila Stocha, który zwyciężył niedzielny konkurs na Heini-Klopfer-Skiflugschanze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie. Polak okazał się najlepszy i po raz pierwszy w tym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie Jakub Wolny oddał skok na odległość 211,5 m, co dało mu 6. miejsce. Zobacz próbę Polaka.

23-latek na dobry początek weekendu na niemieckim mamucie sprawił sobie i kibicom niespodziankę. W pierwszej serii poleciał aż 223 metry, dzięki czemu cieszył się z najdalszego skoku w karierze. Do serii finałowej wszedł wówczas z ósmego miejsca, ale przez słabszą drugą próbę wypadł poza czołową dziesiątkę.

W sobotę rekordu nie pobił, niemniej poradził sobie lepiej niż dzień wcześniej. Był szesnasty. Mógł więc z optymizmem i nadziejami spoglądać na niedzielę. Spełnił je, a być może osiągnął nawet wynik ponad stan. Po znakomitym locie na 216 metrów z pierwszej serii znajdował się na najniższym stopniu podium, przegrywał jedynie z Ryoyu Kobayashim i Jewgienijem Klimowem.

Rekordowy krok

Polak, który dotychczas nigdy nie zmieścił się w czołowej dziesiątce zawodów, był więc krok od kolejnego życiowego osiągnięcia. W serii finałowej udało mu się go postawić. Co prawda w drugim skoku wylądował 4,5 metra bliżej i wypadł poza podium, ale ostatecznie wpływu na historyczny wymiar jego osiągnięcia to nie miało. Kończące weekend lotów na Heini-Klopfer-Skiflugschanze zawody zakończył na szóstym miejscu, rzecz jasna najlepszym w karierze.