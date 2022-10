Wicemistrz olimpijski z Pekinu kończy karierę. "Doszedłem do ściany"

Cene Prevc to srebrny medalista olimpijski w konkursie drużynowym z Pekinu

Kubacki: to, co wypracowałem sobie latem, będzie...

Zobacz, co powiedział były skoczek Andreas Goldberger o swoich sukcesach.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o założeniach na zbliżający się sezon zimowy.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o swojej pozycji w drużynie i walce o wyjazd na Puchar Świata.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki o początku sezonu zimowego i swojej niechęci do skoczni w Wiśle.

Kubacki o swojej niechęci do skoczni w Wiśle

Zobacz, co powiedział Michal Doleżal o sile polskiej reprezentacji.

Zobacz, co trener reprezentacji Polski Michal Doleżal powiedział o przygotowaniach skoczków do sezonu 2021/2022.

Doleżal o przygotowaniach do sezonu 2021/2022 Puchar Świata

Co znajduje się na talerzach polskich skoczków? Ekspertka o...

18.11 | Puchar Świata w skokach narciarskich rozpocznie się już w piątek w Niżnym Tagile. Do Rosji zjechały czołowe reprezentacje, gotowa jest skocznia. - Zdaniem skoczków jest ona najlepiej przygotowana w przekroju całego sezonu, bo zeskok jest tu idealny - relacjonował na antenie TVN24 Kacper Merk z Eurosportu.

18.11 | Trzy tysiące kilometrów, żeby lądując usłyszeć: witamy, jest minus 17 stopni Celsjusza. Ekipy TVN i Eurosportu są już w Niżnym Tagile, gdzie rozpocznie się Puchar Świata w skokach narciarskich. Krzysztof Skórzyński odsłonił kulisy podróży do Rosji.

Kulisy podróży ekip TVN i Eurosportu do Niżnego Tagiłu

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile na temat inauguracji sezonu 2021/2022 w Niżnym Tagile.

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022.

Kadra reprezentacji Polski w skokach narciarskich dotarła do Niżnego Tagiłu, w którym zainauguruje sezon 2021/2022 Pucharu Świata.

Reprezentanci Polski dotarli do Niżnego Tagiłu

Profesor Jerzy Żołądź jest jednym ze współtwórców sukcesów Adama Małysza na początku XXI w. Przed rozpoczynającym się sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich przypomniał o źródłach tamtych osiągnięć i rewolucji, jaką nauka wprowadziła do dyscypliny.

Relacja spod skoczni w Niżnym Tagile podczas kwalifikacji do niedzielnego konkursu

Kadra reprezentacji Polski w skokach narciarskich dotarła do Finlandii, gdzie w piątek 26 listopada rozpocznie się rywalizacja w Pucharze Świata w Ruce.

Reprezentanci Polski w skokach narciarskich dotarli do...

Jakie są warunki do uprawiania skoków narciarskich w Turcji? Czy wspiera ich państwo? Krótki materiał z nowym zawodnikiem w stawce PŚ Fatihem Ardą Ipcioglu.

Z Rosji do Finlandii kilka kadr skoczków przetransportowało się samolotem czarterowym. Co w tym czasie robili?

Tak przebiegała podróż skoczków z Rosji do Finlandii

Przez wiele lat zmagania na fińskim obiekcie otwierały zmagania w Pucharze Świata. To będzie 21. weekend na skoczni w Ruce.

Oto co miał do powiedzenia Dawid Kubacki, który w kwalifikacjach w piątek był 48.

Oto co miał do powiedzenia po serii kwalifikacyjnej Jakub Wolny, który skończył na 42. pozycji.

131 m Piotra Żyły i awans do drugiej serii konkursu w Finlandii.

Dawid Kubacki wyjaśnia co nie poszło w pierwszej serii konkursu w Finlandii. Polak nie zakwalifikował się do drugiej serii.

Co powiedział po swoim występie 23. w sobotę Piotr Żyła?

Wypowiedź reprezentanta Polski, który nie zakwalifikował się do drugiej serii w sobotnich zmaganiach.

Zobacz, co powiedziała pani psycholog Marzanna Herzig o formie mentalnej Dawida Kubackiego.

Polak był trzeci w serii kwalifikacyjnej. Oto co miał do powiedzenia w rozmowie z Kacprem Merkiem.

Oto co miał do powiedzenia polski skoczek w rozmowie z Eurosportem.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Engelbergu.

Oto co powiedział triumfator sobotnich zawodów i jednocześnie lider PŚ.

- Na pewno Piotrka zabraknie w Willingen, ale jego wylot do Pekinu na igrzyska olimpijskie jest wciąż możliwy. Zobaczymy, jakie będą wyniki kolejnych testów – powiedział Adam Małysz.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz o sytuacji zdrowotnej Piotra Żyły, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Sezon Pucharu Świata 2022/23 w skokach narciarskich

Prevc latem nie brał udziału ani w zawodach Letniego Grand Prix, ani Pucharu Kontynentalnego.

- Po zakończeniu zeszłego sezonu doszedłem do wniosku, że doszedłem do ściany. Udało mi się zrealizować większość sportowych celów, więc skupiłem się na czymś innym i w rezultacie nie trenowałem przez całe lato. Słoweński związek zasugerował, że drzwi do powrotu zawsze będą dla mnie otwarte - powiedział w rozmowie dla RTV Slovenija. Prawdziwy król lata. Kubacki absolutnym rekordzistą wygranych na igielicie Dawid Kubacki... czytaj dalej »

Cene Prevc: widzę dla siebie wiele dróg

Co ciekawe, celem jednego z braci Prevców - w Pucharze Świata wystepują także starszy Peter oraz młodszy Domen - będzie ukończenie studiów wyższych.

- Doszedłem do punktu, w którym inne rzeczy są ważniejsze od skoków. Największym wyzwaniem będzie dla mnie teraz ukończenie studiów z zakresu gospodarki wiejskiej oraz krajobrazowej - skomentował.

- Prawdopodobnie ukończę je w ciągu dwóch lat, ale wciąż będzie przede mną wiele rzeczy, w których będę mógł się odnaleźć. Widzę dla siebie wiele dróg, jednak nie wiem, którą będę podążał - dodał.

- Teraz muszę tylko pomyśleć o tym, gdzie i kiedy oddać swój ostatni skok w życiu - zakończył Słoweniec.

Źródło: Getty Images Cene Prevc podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery

Poprzedni sezon był najlepszym w karierze Cene Prevca

Sezon 2021/22 był najlepszym w karierze Cene Prevca. Zawodnik urodzony w Kranju zajął w nim najwyższe, dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata. W Willingen, 30 stycznia 2022 roku, jedyny raz stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ (był trzeci za Mariusem Lindvikiem oraz Karlem Geigerem).

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Cene Prevca z 2. serii niedzielnego konkursu w Willingen

26-latek wywalczył również srebrny medal olimpijski w konkursie drużynowym w Pekinie (w ekipie z Lovro Kosem, Timi Zajcem i starszym z braci Prevców - Peterem).