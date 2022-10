Dziwna sytuacja pod koniec pierwszego seta. Trener Polek nie poprosił o sprawdzenie

Dwa dobre sety nie wystarczyły. Mistrzynie świata lepsze od Polek Polskie siatkarki... czytaj dalej »

We wtorek w Łodzi wystartowała druga faza grupowa. Polki przystąpiły do niej z trzema zwycięstwami i dwoma porażkami. To dawało im w tabeli szóste miejsce. Szanse na awans do fazy play-off wydawały się małe.

Dobra praca szkoleniowca

Stefano Lavarini jest uważany za jednego z najlepszych trenerów świata. Gdy zostawał selekcjonerem reprezentacji Polski w styczniu tego roku, większość ekspertów i kibiców była zachwycona. Włoch, który od 2020 roku prowadzi też słynny zespół Igor Gorgonzola Novara, nie miał łatwego początku. Po słabych występach drużyny w Lidze Narodów i nieudanych sparingach przed mistrzostwami świata trudno było być optymistą. Na dodatek w ostatnich tygodniach przed turniejem z powodu kontuzji ze składu wypadły podstawowe przyjmujące Martyna Łukasik i Martyna Czyrnańska.

Tymczasem Polki bardzo dobrze zaprezentowały się w pierwszej fazie grupowej. Wygrały trzy pierwsze mecze, ale potem po niezłej grze przegrały z Dominikaną oraz Turcją. Zwłaszcza to ostatnie spotkanie na pewno na długo zostanie w pamięci zawodniczek, ale także trenera.

- Prawdopodobnie popełniłem tego dnia więcej błędów niż dziewczyny - przyznał Lavarini.

Źródło: Newspix Lavarini udzielający rad Marii Stenzel w trakcie meczu z Serbią

Dziwne dwie sytuacje

Trudno się nie zgodzić. Najpierw przy niekorzystnym wyniku w trzecim secie Włoch zdecydował się na szalone zmiany. Na parkiecie pojawiły się środkowa Klaudia Alagierska-Szczepaniak oraz przyjmująca Weronika Falkowska. Potem Lavarini posłał jeszcze na plac gry atakującą Monikę Gałkowską i rozgrywającą Katarzynę Wenerską. W końcówce partii okazało się, że selekcjoner nie może ponownie skorzystać z podstawowych zawodniczek. Powód? Nie miał już odpowiedniej liczby zmian.

Jeszcze dziwniejsze było to, co stało się w tie-breaku. Przy wyniku 8:10 w aut zaatakowała Olivia Różański. To, że nie trafiła w parkiet było widoczne nawet z wysokości trybun. Lavarini zasugerował się jednak wskazaniem zawodniczek i poprosił o sprawdzenie, czy piłka faktycznie była poza boiskiem. Za chwilę na telebimie pokazano powtórkę, na której widać było, że po ataku Różański piłka... zahaczyła o blok. Na zmianę było już za późno. Nerwy i krzyki nic nie dały.

- Musiałem wybrać i zrobiłem to źle, taki jest sport - przyznawał 43-latek.

Źródło: Newspix Polki przegrały z Serbkami w mistrzostwach świata siatkarek

Konsternacja na trybunach

We wtorek Polki grały z obrończyniami mistrzowskiego tytułu, a więc Serbkami. W Atlas Arenie w Łodzi na trybunach zasiadło ponad cztery tysiące widzów, ale od początku widać było, że Biało-Czerwone są słabsze od przeciwniczek.

Niesamowitą wolą walki w pierwszym secie dogoniły jednak rywalki. Przegrywały 22:24, ale potem świetnie zaatakowała Stysiak, a za chwilę zadziałał blok (24:24). W polu serwisowym stanęła właśnie Stysiak. Uderzyła bardzo mocno. Piłka spadła pod końcową linię. Bardzo blisko. Mógł być aut, ale mogło być też boisko. Lavarini miał jeszcze jedno sprawdzenie, ale o nie nie poprosił. Za chwilę Stevanović zakończyła partię.

W gronie dziennikarzy i ekspertów zapanowała konsternacja. Włoch powinien poprosić o sprawdzenie. Nawet, gdyby był aut, taka zagrywka taktyczna mogła wybić z rytmu serwującą Serbkę. Tak jednak nie zrobił.

Dwie kolejne odsłony Polki przegrały 22:25 i 18:25.

W środę o godz. 20.30 kolejne niezwykle wymagające wyzwanie - starcie z Amerykankami.

