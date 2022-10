Kosztowny błąd trenera Polek. "Musiałem wybrać i zrobiłem to źle"

Siatkarki zmotywowane przed kolejnymi wyzwaniami w Łodzi. "Jedziemy walczyć" Mimo że Polki w... czytaj dalej »

Terminarz, wyniki i tabele MŚ w siatkówce kobiet 2022

W obecności ponad ośmiu tysięcy kibiców w Ergo Arenie kibice Polki stworzyły z Turczynkami niesamowite widowisko. Biało-Czerwone wygrały pierwszą odsłonę, ale w dwóch kolejnych nieco lepiej grały rywalki i wydawało się, że w czwartym secie zakończą mecz. Nic z tego. Podopieczne Stefano Lavariniego zaprezentowały się fenomenalnie i zwyciężyły 25:18. O sukcesie w spotkaniu i pierwszym miejscu w grupie B decydował tie-break.

Gorąco po siatką

W nim faworyzowane przeciwniczki prowadziły już 10:6. Polki zbliżyły się na dwa punkty i wtedy doszło do wielkiej kontrowersji.

Z lewej strony atakowała Olivia Różański. Po jej próbie sędzia wskazał na aut i przyznał punkt Turczynkom. Wtedy o sprawdzenie akcji poprosił Lavarini. Chciał się dowiedzieć, czy piłka faktycznie poleciała poza boisko.

Nawet z perspektywy trybun od razu wydawała się to dziwna decyzja, bo aut był dość wyraźny. Selekcjoner dość szybko zorientował się, że trzeba było sprawdzać dotknięcie piłki w bloku. Było już jednak za późno.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022

Smutny wieczór w Gdańsku. Polki przegrały z faworytkami mistrzostw Druga porażka... czytaj dalej » Po chwili wideoweryfikacja wskazała piłkę poza boiskiem, ale na wielkich telebimach w Ergo Arenie pokazano także inne ujęcie. Wyraźnie widać było na nim, że piłka po ataku Różański zahaczyła o ręce blokujących Turczynek.

Widzowie zaczęli krzyczeć i buczeć na belgijskiego sędziego Wima Cambre. Ten nie zmienił decyzję. Eksperci wskazywali potem, że z "duchem gry" główny arbiter mógł poprosić o sprawdzenie dla siebie. Lavarini nie mógł pogodzić się z tym, co się stało. Gestykulował i krzyczał. Nic to jednak nie dało.

W tamtym momencie zamiast wyniku 9:10, zrobiło się 8:11. Polki nie dały już rady odrobić straty i przegrały 11:15.

Wszyscy dali sobie sprawę

- Czasami sam sprawdzam akcję, bo widzę, co się dzieje, a czasami słucham, co mówią dziewczyny. W tamtej chwili wyglądało na to, że rozważamy kwestię, czy piłka weszła w pole, dlatego to postanowiłem sprawdzić - tłumaczył Lavarini.

Źródło: Getty Images Lavarini przyznał się do błędu w ocenie sytuacji

- Potem wszyscy zdali sobie sprawę, że było dotknięcie w bloku. Takie rzeczy się dzieją w siatkówce... To nie jest łatwe, ale taki był mój punkt widzenia, to jest moment, w którym podejmujesz decyzję. Trudno być spokojnym w takiej chwili. Musiałem wybrać i zrobiłem to źle, taki jest sport. Wziąłem challenge, bo posłuchałem dziewczyn. Czasem popełniałem w sobotę błędy, być może nawet więcej od naszych zawodniczek. Zawsze tak się dzieje, gdy są emocje i chce się wygrać - dodawał szkoleniowiec.

Źródło: PAP Lavarini bardzo się zdenerwował

Oglądasz Wideo: Eurosport Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022

Mimo przegranej, Lavarini był dumny z podopiecznych i z pierwszej fazy grupowej, w której drużyna wygrała trzy z pięciu spotkań.

- Na pewno w tie breaku rywalki były lepsze, kończyły ataki z 60 procentową skutecznością. My ogólnie świetnie radziliśmy sobie w całym meczu w obronie czy kontratakach. Może przestaliśmy trochę grać w tie breaku, ale cóż, jesteśmy na dobrej drodze. Wiem, że wszyscy chcieliśmy więcej, jednak dziewczyny dały z siebie 100 procent.

Bez kalkulowania

Teraz czas na emocje w Łodzi. We wtorek o godz. 20.30 starcie z aktualnymi mistrzyniami świata Serbkami. Potem mecze z Amerykankami, Kanadyjkami i Niemkami. O awans do najlepszej ósemki będzie bardzo trudno.

- Ćwierćfinały to byłby dopiero dobry początek naszej współpracy, to byłby znakomity wynik. To coś, na co pracujemy. Powiem to, co mówiłem wcześniej. Musimy myśleć mecz po meczu. Jest ich bardzo dużo, dużo silnych przeciwników, dużo otwartych wyników. Nie możemy kalkulować, dostaniemy to, na co zasłużyliśmy. Musimy walczyć i w każdej chwili dawać z siebie wszystko. Po tym co zobaczyliśmy dziś, jest wiara, że będziemy walczyć w każdym meczu w następnej rundzie - dodał włoski szkoleniowiec.

Oglądasz Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022

Mistrzostwa świata siatkarek 2022 » Oglądasz Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Video: Eurosport Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek...Zobacz, co powiedziała Agnieszka Korneluk po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022 Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Turcja w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Wyjściowe szóstki na mecz Polska - Turcja w MŚ kobiet Wyjściowe szóstki na mecz Polska - Turcja w MŚ kobiet Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Wyjściowe szóstki na mecz Polska - Turcja w MŚ kobietWyjściowe szóstki na mecz Polska - Turcja w MŚ kobiet zobacz więcej wideo »

Hymn przed meczem Polska - Turcja w MŚ kobiet Hymn przed meczem Polska - Turcja w MŚ kobiet Video: Srogosz / Eurosport Hymn przed meczem Polska - Turcja w MŚ kobietHymn przed meczem Polska - Turcja w MŚ kobiet zobacz więcej wideo »

Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ... Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ... Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ...Zobacz, co powiedziała Kamila Witkowska po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Kamila Witkowska o meczu z Koreą Południową Kamila Witkowska o meczu z Koreą Południową Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Kamila Witkowska o meczu z Koreą PołudniowąKamila Witkowska o meczu z Koreą Południową zobacz więcej wideo »

Kamila Witkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Kamila Witkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Kamila Witkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobietKamila Witkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet. zobacz więcej wideo »

Hymn przed meczem Polska - Dominikana w MŚ Hymn przed meczem Polska - Dominikana w MŚ Video: Eurosport Hymn przed meczem Polska - Dominikana w MŚ Hymn przed meczem Polska - Dominikana w MŚ zobacz więcej wideo »

Wyjściowa szóstka Polek na mecz z Dominikankami Wyjściowa szóstka Polek na mecz z Dominikankami Video: Eurosport Wyjściowa szóstka Polek na mecz z Dominikankami Wyjściowa szóstka Polek na mecz z Dominikankami zobacz więcej wideo »

Polska - Dominikana w mistrzostwach świata kobiet 2022 Polska - Dominikana w mistrzostwach świata kobiet 2022 Video: PAP Polska - Dominikana w mistrzostwach świata kobiet 2022Polska - Dominikana w mistrzostwach świata kobiet 2022 zobacz więcej wideo »

Joanna Wołosz po meczu Polska - Dominikana w MŚ kobiet 2022 Joanna Wołosz po meczu Polska - Dominikana w MŚ kobiet 2022 Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Joanna Wołosz po meczu Polska - Dominikana w MŚ kobiet 2022Joanna Wołosz po meczu Polska - Dominikana zobacz więcej wideo »

Joanna Wołosz o pechowych sytuacjach i błędach sędziego Joanna Wołosz o pechowych sytuacjach i błędach sędziego Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Joanna Wołosz o pechowych sytuacjach i błędach sędziegoJoanna Wołosz o pechowych sytuacjach i błędach sędziego zobacz więcej wideo »

Monika Gałkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Monika Gałkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Monika Gałkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobietMonika Gałkowska po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet zobacz więcej wideo »

Maria Stenzel po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Maria Stenzel po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Maria Stenzel po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobietMaria Stenzel po meczu Polska - Dominikana na MŚ kobiet zobacz więcej wideo »

Turcja - Chorwacja w mistrzostwach świata kobiet 2022 Turcja - Chorwacja w mistrzostwach świata kobiet 2022 Video: PAP, NEWSPIx Turcja - Chorwacja w mistrzostwach świata kobiet 2022Turcja - Chorwacja w mistrzostwach świata kobiet 2022 zobacz więcej wideo »

Polska - Korea Południowa w MŚ siatkarek Polska - Korea Południowa w MŚ siatkarek Video: PAP Polska - Korea Południowa w MŚ siatkarekPolska - Korea Południowa w MŚ siatkarek zobacz więcej wideo »

W takim zestawieniu Polki rozpoczęły mecz z Koreankami W takim zestawieniu Polki rozpoczęły mecz z Koreankami Video: Eurosport W takim zestawieniu Polki rozpoczęły mecz z KoreankamiW takim zestawieniu Polki rozpoczęły mecz z Koreankami zobacz więcej wideo »

Hymn przed meczem Polska - Korea Południowa w MŚ Hymn przed meczem Polska - Korea Południowa w MŚ Video: Eurosport Hymn przed meczem Polska - Korea Południowa w MŚHymn przed meczem Polska - Korea Południowa w MŚ zobacz więcej wideo »

Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ... Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ... Video: Krzysztof Srogosz / Eurosport Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w MŚ...Zobacz, co powiedziała Magdalena Stysiak po meczu Polska – Korea Południowa w mistrzostwach świata siatkarek 2022. zobacz więcej wideo »

Wideo: Krzysztof Srogosz/Eurosport Zuzanna Górecka po meczu Polska – Turcja w MŚ siatkarek 2022