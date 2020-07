Pokonała białaczkę. Chce do Tokio

Video: Joanna Stempień / Fakty po południu

Letnie igrzyska olimpijskie w Tokio startują za rok. O ile...

Nie ma takich ludzi i takich imprez, których planów nie zweryfikowałby koronawirus. Gdyby nie pandemia, to w Tokio 24 lipca rozpoczęłyby się letnie igrzyska olimpijskie. Zostały jednak przesunięte i mają się rozpocząć 23 lipca 2021 roku. Japończycy i Międzynarodowy Komitet Olimpijski zyskali w ten sposób czas, by dostosować tę gigantyczną imprezę do nowej rzeczywistości.

