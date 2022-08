Rekord świata rewelacyjnego 17-latka. Polki poza podium

Krzysztof Chmielewski z czasem 1:55:77 zajął 4. miejsce w wyścigu na 200 m w pływaniu st. motylkowym. Jest to jego 2. najlepszy wynik w karierze, który zagwarantował mu awans do półfinału. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Chmielewski awansował do półfinału wyścigu na 200 m w...

Amerykanka Kaylee McKeown zdobyła złoty medal i pobiła rekord olimpijski na 100m stylem grzbietowym. Ustanowiony przez pływaczkę rekord to 57.47s. Na drugiej pozycji rywalizację ukończyła Kanadyjka Kylie Masse. Brąz trafił do Amerykanki Regan Smith. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Pochodzący z Rosji Evgeny Rylov zdobył złoty medal na 100 m stylem grzbietowym. Na drugiej pozycji rywalizację ukończył jego rodak Kliment Kolesnikov. Brąz trafił do Amerykanina Ryan Murphy'ego. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Amerykanka Lydia Jacoby zdobyła złoty medal na 100m stylem klasycznym. Jest to już 250 złoty medal w pływaniu dla USA w historii igrzysk olimpijskich. Srebro trafiło do Tatjany Schoenmaker, a brąz do rodaczki Jacoby- Lilly King. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Krzysztof Chmielewski awansował do olimpijskiego finału w Tokio na 200 m stylem motylkowym. W swoim wyścigu półfinałowym 17-letni pływak pobił rekord życiowy (1.55,29) i zajął piąte miejsce, a łącznie siódme. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Krzysztof Chmielewski awansował do finału 200m stylem...

Polska sztafeta w składzie: Kacper Majchrzak, Jakub Kraska, Kamil Sieradzki, Radosław Kawęcki zajęła 15. miejsce. Tym samym polska sztafeta nie wejdzie do finału na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Radosław Kawęcki awansował do półfinału 200 m stylem...

Radosław Kawęcki zajął 7. miejsce w półfinale na 200 m w pływaniu stylem grzbietowym. Tym samym Polak wejdzie do finału na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Kawęcki awansował do finału w pływaniu na 200 m st....

Jakub Majerski pobił rekord Polski i awansował do półfinału na 100 metrów stylem motylkowym.

Tokio. Rekord Polski i awans do półfinału Jakuba Majerskiego...

Tokio. Pływanie: Jakub Majerski awansował do finału na 100 m motylkiem

Tokio. Pływanie: Jakub Majerski awansował do finału na 100 m...

Tokio. Pływanie: Laura Bernat bez awansu do finału na 200 m st. zmiennym

Tokio. Pływanie: Laura Bernat bez awansu do finału na 200 m...

Konrad Czerniak zajął dopiero 6. miejsce w swoim biegu, a 31. w eliminacjach na dystansie 50 m stylem dowolnym. Polak nie awansował do półfinałów. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Czerniak nie awansował do półfinałów w rywalizacji na...

Paweł Juraszek zdołał awansować do półfinałów w rywalziacji na 50 m stylem dowolnym. Zobacz występ Polaka. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Juraszek awansował do półfinałów w rywalizacji na 50...

Polka Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem dowolnym. W eliminacjach zajęła 5 pozycję co dało jej awans do kolejnego etapu rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Katarzyna Wasick awansowała do półfinału 50m stylem...

Reprezentanci Polski nie zdołali awansować do finału sztafety 4x100 m stylem zmiennym. Zobacz końcówkę ich startu. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Polacy nie awansowali do finału sztafety 4x100 m...

Zobacz, co powiedziała Laura Bernat po półfinale na 200 m stylem grzbietowym kobiet. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Jakub Majerski pobił rekord Polski na 100 m stylem motylkowym, ale starczyło to jedynie na 5. pozycję w finale. Złoty medal zdobył Caeleb Dressel, przy okazji ustanawiając nowy rekord świata.

Tokio. Awans do finału Katarzyny Wasick na 50 m stylem dowolnym

Zobacz cały wyścig sztafet mieszanych 4x100 m. Reprezentacja Wielkiej Brytanii zdobyła złoty medal i ustanowiła nowy rekord świata. Srebro trafiło do Chińczyków, a brąz do Australii. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zaledwie 14-letnia Chinka Quan Hongchan wygrała rywalizację w skokach do wody z wysokości 10 m kobiet. Zobacz jej ostatni skok. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Tokio. Quan Hongchan mistrzynią olimpijską w skokach do wody...

Tokio. Tom Daley zdobył brązowy medal w skokach do wody z platformy 10m

Tokio. Tom Daley zdobył brązowy medal w skokach do wody z...

Sobotni wyścig na 50 m stylem motylkowym był pierwszym finałem tegorocznych ME, w którym startowała dwójka reprezentantów Polski. Peda popłynęła szybciej niż w półfinałach - 26,01, ale i tak do miejsca na podium sporo zabrakło. Tuż za nią ex aequo sklasyfikowano Dowgiert i Holenderkę Kim Busch - 26,35. Był niepokonany przez osiem lat. Aż wypadł poza podium Podczas... czytaj dalej »

Wygrała faworyzowana Sarah Sjoerstroem - 24,96. To już 15. złoty medal Szwedki w mistrzostwach Europy w karierze, licząc od 2008 roku.

Polacy z dobrymi występami w półfinałach

Z czworga Polaków startujących w sobotnich półfinałach troje wykorzystało swoje szanse. Piąty zawodnik igrzysk w Tokio Jakub Majerski z czwartym wynikiem - 51,58 - wszedł do finału 100 m. st. motylkowym. Z dalszej rywalizacji w tej konkurencji odpadł Adrian Jaśkiewicz, któremu rezultat 52,68 wystarczył do 14. lokaty.

Powody do zadowolenia miał też Dawid Wiekiera. Rekordzista Polski na 200 m. st. klasycznym osiągnął swój drugi najlepszy wynik w karierze - 2.10,60, co przełożyło się na czwarte miejsce w stawce półfinalistów. Aleksandra Polańska z ósmym wynikiem (1.58,87) tego etapu rywalizacji awansowała do decydującego wyścigu na 200 m st. dowolnym.

David Popivici z rekordem świata

Trzeciego dnia zmagań na Foro Italico najwięcej braw za występ zebrał Rumun David Popivici. 17-latek z Bukaresztu zdążył już przyzwyczaić kibiców do doskonałych występów. W tym roku w Budapeszcie został dwukrotnym złotym medalistą mistrzostw świata. W Rzymie tytuł na 100 m kraulem okrasił rekordem świata - 48,86.

- Musiałem być niezwykle spokojny i cierpliwy, aby pobić rekord świata. To wspaniałe i wyjątkowe, że udało się właśnie tutaj, gdzie poprzedni rekord w 2009 roku ustanowił Brazylijczyk Cesar Cielo - tłumaczył pływak, który pod koniec sierpnia w Peru planuje jeszcze wystartować w mistrzostwach świata juniorów.

Źródło: Getty Images David Popovici z rekordem świata na 100 m st. dowolnym

Wyniki finałów:

kobiety

50 m st. motylkowym

1. Sarah Sjoestroem (Szwecja) 24,96

2. Marie Wattel (Francja) 25,33

3. Maaike De Waard (Holandia) 25,62

6. Paulina Peda (Polska) 26,01

7. Anna Dowgiert (Polska) 26,35

Kim Busch (Holandia) 26,35

100 m. st. klasycznym

1. Benedetta Pilato (Włochy) 1.05,97

2. Lisa Angiolini (Włochy) 1.06,34

3. Ruta Meilutyte (Litwa) 1.06,50

400 m. st. zmiennym

1. Viktoria Mihalyvari (Węgry) 4.37,56

2. Zsuzsanna Jakabos (Węgry) 4.39,79

3. Freya Colbert (W. Brytania) 4.40,06

sztafeta 4x100 m st. dowolnym

1. Wielka Brytania 3.36,47

(Lucy Hope, Anna Hopkin, Medi Harris, Freya Anderson)

2. Szwecja 3.37,29

(Sarah Sjoestroem, Loiuse Hansson, Sara Junevik, Sofia Astedt)

3. Holandia 3.37,59

(Kim Busch, Tessa Giele, Valerie van Roon, Marrit Steenbergen)

mężczyźni

200 m. st. grzbietowym

1. Yohann Ndoye Brouard (Francja) 1.55,62

2. Benedek Kovacs (Węgry) 1.56,03

3. Luke Greenbank (W. Brytania) 1.56,15

100 m. st. dowolnym

1. David Popovici (Rumunia) 48,86 - rekord świata

2. Kristof Milak (Węgry) 47.47

3. Alessandro Miressi (Włochy) 47.63

800 m. st. dowolnym

1. Gregorio Paltrinieri (Włochy) 7.40,86

2. Lukas Maertens (Niemcy) 7.42,65

3. Lorenzo Galossi (Włochy) 7.43,37