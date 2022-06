Dramat i akcja ratownicza podczas mistrzostw świata. "Gdy wydobyłam ją z wody, nie oddychała"

Alvarez zemdlała w końcówce solowego program dowolnego. Nieprzytomna pływaczka zaczęła opadać na dno basenu. Fuentes zareagowała natychmiast, w koszulce i spodenkach wskoczyła do wody, by po chwili wypłynąć ze swoją 25-letnią podopieczną na powierzchnię. Tam skorzystała z pomocy organizatora zawodów i razem wyciągnęli Amerykankę na brzeg.



Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn — AFP News Agency (@AFP) June 23, 2022





Wciąż nieprzytomną pływaczkę przeniesiono na noszach do centrum medycznego. Publiczność próbowała dodać jej otuchy brawami, ale koleżanki z reprezentacji i rodzina wciąż byli w szoku.

Anita Alvarez zemdlała z wysiłku

Niedługo później reprezentacja Stanów Zjednoczonych wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że Alvarez czuje się dobrze. Z kolei jej trenerka w rozmowie z hiszpańską stacją radiową przyznała, że do utraty przytomności doszło z powodu wysiłku, jaki jej podopieczna włożyła w występ.

- Ona miała tylko wodę w płucach. Gdy zaczęła ponownie oddychać, wszystko było OK. Powiedziała nawet, że chce wystartować w finale. Dla mnie była to niekończąca się godzina – relacjonowała Fuentes.

- Gdy Alvarez straciła przytomność, krzyczałam do ratowników, by wskoczyli do wody, ale nie rozumieli mnie. Ona nie oddychała, a miała wysokie tętno. Musiałam skoczyć do basenu tak szybko, jak było to możliwe. Jakby to był finał olimpijski – przyznała trenerka.

Źródło: Oli Scarff/AFP/East News Anita Alvarez straciła przytomność w basenie podczas mistrzostw świata

- Gdy wydobyłam ją z wody, nie oddychała. Jej szczęka była zablokowana. Z ust wypływała jej woda, ale oddechu wciąż nie było. Położono ją na plecach, a ja obróciłam ją na bok. Bo inaczej nie byłaby w stanie złapać oddechu. Doszła do siebie niezwykle szybko. Nie oddychała przez dwie minuty, a przy tętnie 180 uderzeń na minutę, nikt nie chce spędzić dwóch minut bez oddychania. W pewnym momencie byłam bardzo przestraszona, a teraz obie się z tego śmiejemy. Zemdlała z wysiłku. Dziś zobaczyłyśmy, gdzie są granice. Tak mają sportowcy, sprawdzają, gdzie są granice ludzkiego ciała. Ona lubi się do nich zbliżać – podkreśliła Fuentes.

Źródło: Oli Scarff/AFP/East News Trenerka Andrea Fuentes skoczyła Anicie Alvarez na ratunek

To nie pierwszy raz, gdy Alvarez straciła przytomność w basenie. Tak samo było podczas ubiegłorocznych kwalifikacji olimpijskich w Barcelonie.

To nie koniec startów Alvarez w Budapeszcie. Czwartek będzie dla niej dniem przerwy, ale w piątek pojawi się w basenie podczas drużynowego programu dowolnego. W 2016 i 2019 roku wybierana była najlepszą pływaczką artystyczną Stanów Zjednoczonych.