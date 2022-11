Rozśpiewany autokar Polek. Czekały na to osiem lat

Zobacz minuty, w których Polki przejęły inicjatywę i doprowadziły do remisu 20:20 z wyniku 16:20. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na nieco ponad osiem minut przed końcem poniedziałkowego meczu 2. kolejki w grupie D nic nie wskazywało na to, że Biało-Czerwone przerwą fatalną passę. Hiszpanki prowadziły wówczas 20:16. W ostatnich minutach Iberyjki zdołały jednak rzucić tylko jednego gola, a Polki aż sześć. Nasze zawodniczki nie dały już sobie wyrwać zwycięstwa 22:21.

Radość w polskim zespole po końcowej syrenie była ogromna. Z parkietu w Podgoricy przeniosła się ona potem do autokaru. W drodze do hotelu Polki bawiły się przy popularnej piosence "Jaki tu spokój". Brawa bohaterkom bił cały sztab reprezentacji na czele z norweskim trenerem Arne Senstadem.



”Jaki tu spokój…”



Doskonałe nastroje Biało-Czerwonych nie mogą dziwić. Dla nich było to pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach Europy od ośmiu lat.

11 grudnia 2014 roku - wtedy Polki, walczące o 3. miejsce w grupie premiowane grą w drugiej rundzie, pokonały na Węgrzech Rosjanki 29:26. Od tamtego momentu, aż do poniedziałkowego starcia w Czarnogórze, nie potrafiły odnieść zwycięstwa w turnieju o prymat na Starym Kontynencie. A brały udział we wszystkich turniejach ME (w 2016, 2018 i 2020 roku).

Przegrywały kolejno z Danią, Norwegią, Rumunią, Francją, Holandią, Niemcami, Serbią, Danią, Szwecją, Norwegią, Rumunią i zremisowały z Niemcami. Nasz zachodni sąsiad był też pierwszym rywalem Biało-Czerwonych na tegorocznych mistrzostwach. Mimo dobrej gry przez większość spotkania, to Niemki ostatecznie cieszyły się z wygranej 25:23.

Passa meczów bez zwycięstwa Polek zakończyła się zatem na 13 meczach. O kolejne powalczą w środę z liderem grupy D Czarnogórą. Początek o godzinie 18. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.