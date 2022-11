Wielkie zwycięstwo Polek w mistrzostwach Europy. Zadecydowała dramatyczna końcówka

Do przerwy Polki remisowały z Hiszpankami

Najładniejszy gol drugiego dnia turnieju. Polki docenione na mistrzostwach Europy Polskie piłkarki... czytaj dalej » Poniedziałkowe spotkanie było dla obu zespołów niezwykle istotne. W sobotę obie ekipy przegrały bowiem swoje mecze - Polki z Niemkami (23:25), a Hiszpanki z współgospodyniami Czarnogórkami (23:30).

Co więcej, wygrana Czarnogóry z Niemkami (29:25) w drugiej kolejce sprawiła, że Biało-Czerwone - aby zachować szanse na awans do następnej fazy rozgrywek - nie mogły ulec Hiszpankom.

Udany początek i koniec pierwszej połowy Polek

Starcie w Podgoricy rozpoczęło się dla podopiecznych Arne Senstada dobrze, bo po udanej obronie i szybkim ataku Moniki Kobylińskiej nasze zawodniczki prowadziły 1:0.

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Polki rozpoczęły od gola Kobylińskiej w meczu z Hiszpankami

Po kolejnym golu Kobylińskiej było nawet 3:1, ale od tego momentu Polki zaczęły popełniać proste błędy w ofensywie. Dość powiedzieć, że przez blisko siedem minut nie zdobyły ani jednego gola, co, głównie za sprawą rzutów karnych, wykorzystywały rywalki (4:7).

Wicemistrzynie świata z 2019 roku grały z kolei dobrze w defensywie, czesto nie dając Biało-Czerwonym szansy na oddanie rzutu. Długo, bo praktycznie aż do końca pierwszej połowy ich przewaga oscylowała wokół dwóch-trzech trafień (5:8).

Z każdą minutą coraz bardziej zauważalny był jednak brak doświadczonej bramkarki Silvii Navarro, która w pierwszym meczu nabawiła się groźnej kontuzji kolana. Sygnał do ataku dały między innymi Karolina Kochaniak-Sala oraz skrzydłowe - Aneta Łabuda i Magda Balsam (8:9).

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Skuteczny rzut karny na 9:8 w wykonaniu Balsam

Co ciekawe, na 14 rzutów oddanych na bramkę Hiszpanek przed przerwą aż 12 znalazło drogę do siatki. Jak chociażby ten Kobylińskiej na kilka sekund przed końcową syreną, dający naszym zawodniczkom remis (12:12).

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Kobylińska doprowadziła do wyrównania w ostatnich sekundach 1. połowy meczu z Hiszpankami

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Podsumowanie 1. połowy meczu Polska - Hiszpania

Znakomity pościg Polek

Drugą połowę od mocnego uderzenia rozpoczęły Polki, a po fantastycznym rzucie z dystansu Natalii Nosek wyszły na minimalne prowadzenie (13:12).

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Polki świetnie rozpoczęły 2. połowę meczu z Hiszpankami

W kolejnych akcjach w poczynaniach obu drużyn widać było dużo nerwów, a przez 10 minut tej części gry oba zespoły zdobyły tylko po dwie bramki (14:14).

Niepokoić dodatkowo mógł fakt, że coraz skuteczniej w bramce spisywała się Mercedes Castellanos. 34-latka najpierw zatrzymała nieomylną dotąd Kobylińską, następnie Kochaniak-Salę, a Hiszpanki na kwadrans przed końcem miały już cztery gole przewagi (15:19).

Wydawało się, że zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego w pełni kontrolują boiskową sytuację. Polki stać było jednak na zryw, bo po trafieniu Aleksandry Olek różnica zmalała do tylko jednego gola (19:20). Co więcej, chwilę później Olek doprowadziła do wyrównania (20:20).

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Dwa świetne gole Olek w 2. połowie meczu z Hiszpankami

Następnie znakomicie do kontry ruszyła Łabuda i na 3,5 minuty przed końcem było 21:20 dla Biało-Czerwonych.

Oglądasz Wideo: Eurosport Euro 2022. Polki wyszły na prowadzenie po golu Łabudy w 2. połowie meczu z Hiszpankami

Hiszpanki znalazły się pod ścianą, bo po akcji Marioli Wiertelak przewaga wzrosła do dwóch bramek (22:20). Rywalki stać było tylko na jedno trafienie i, choć miały piłkę na remis, nie udało im się zakończyć akcji rzutem i starcie zakończyło się wygraną Polek 22:21.

Oglądasz Wideo: Eurosport Polki pokonały Hiszpanki w Euro 2022

Mistrzostwa Europy piłkarek ręcznych 2022 - terminarz, wyniki i tabele >>>

Polska - Hiszpania 22:21 (12:12)

Polska: Adrianna Płaczek, Barbara Zima - Aleksandra Olek 2, Emilia Galińska, Aneta Łabuda 4, Monika Kobylińska 5, Magda Balsam 2, Mariola Wiertelak 1, Sylwia Matuszczyk 2, Aleksandra Rosiak, Natalia Nosek 1, Daria Michalak, Karolina Kochaniak-Sala 4, Joanna Andruszak, Dagmara Nocuń, Kinga Achruk 1.

Hiszpania: Mercedes Castanelos, Maddi Aalla - Carmen Campos 1, Esther Arrojeria, Jennifer Guttierez, Maitane Echeverria, Lara Gonzalez 1, Alba Spugnini, Soledad Lopez 6, Kaba Gassama 2, Alicia Fernandez 1, Almudena Rodriguez, Paula Valdivia, Lysa Tchaptchet, Paula Arcos 3, Alexandrina Cabral 7.

Kary: Polska - 8; Hiszpania 8 min. Sędziowały: Tatjana Prastalo, Vesna Balvan (Bośnia i Hercegowina).

ME piłkarek ręcznych 2022 - grupa D # Drużyna Mecze Bilans bramkowy Punkty 1. Czarnogóra 2 59-48 4 2. Polska 2 45-46 2 3. Niemcy 2 50-52 2 4. Hiszpania 2 44-52 0

Przed imprezą 16 drużyn wyłonionych z eliminacji podzielono na cztery czterozespołowe grupy. W tabeli grupy D prowadzą Czarnogórki (4 punkty) przed Polkami (2), Niemkami (2) oraz Hiszpankami (0). Do drugiej rundy awansują po trzy najlepsze reprezentacje. W niej powstaną dwie grupy sześciozespołowe. Drużyny z pierwszego i drugiego miejsca zagrają w półfinałach.

Zwycięstwo z Hiszpankami sprawiło, że Polki nadal są w grze o awans do kolejnej rundy mistrzostw. W ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwone zagrają z Czarnogórkami. Spotkanie odbędzie się w środę 9 listopada o godzinie 18.00.

Transmisja w Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.