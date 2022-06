Łzy w oczach reprezentanta Polski. "Przegraliśmy w najgorszy możliwy sposób"

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 i tym samym przypieczętowała awans do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Zobacz końcówkę tego spotkania. Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział prezes Łomży Vive Kiele Bertus Servaas po awansie polskiego zespołu do Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Łomża Vive Kielce pokonała Montpellier 30:22 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych i tym samym awansowała do Final Four. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto o komunikacji z zawodnikami zagranicznymi.

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto o komunikacji w szatni zespołu Łomża Vive Kielce.

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto o Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Zobacz, co powiedział Tałant Dujszebajew po awansie do finału Ligi Mistrzów.

Zobacz, co powiedział Arkadiusz Moryto po awansie do finału Ligi Mistrzów.

Zobacz, co powiedział Andreas Wolff po awansie do finału Ligi Mistrzów.

Zobacz, co powiedział Krzysztof Lijewski po awansie Łomży Vive Kielce do finału Ligi Mistrzów.

Zobacz, co powiedział Blaz Janc po awansie do finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

Zobacz, co powiedział Angel Fernandez po awansie do finału Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO FINAŁ LIGI MISTRZÓW ŁOMŻA VIVE KIELCE - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Niedzielne spotkanie finałowe było niezwykle zacięte. W podstawowym czasie gry był wynik 28:28, a po dogrywce 32:32. Niestety, Vive przegrało w rzutach karnych 3:5.

Moryto o finale Ligi Mistrzów

"Jesteśmy smutni, ale myślę, że jutro poczujemy dumę ze srebrnego medalu" Bertus Servaas... czytaj dalej » - Nie o to nam chodziło w tym wszystkim - komentował przed kamerami Eurosportu Moryto. - Na pewno nie o kapitalne widowisko. Chodziło o to, by wygrać ten mecz. Przegraliśmy go w najgorszy możliwy sposób. Bo tak naprawdę do końca był remis i zadecydowały karne. Loteria, szkoda - mówił łamiącym się głosem.

Dziennikarz Eurosportu Kacper Merk próbował pocieszać Morytę, gratulował mu udanego sezonu, ale reprezentant Polski był cały czas niezwykle rozgoryczony.

- Po to gramy cały sezon i po to przechodzimy tę drogę, żeby w finale wygrać. Tak naprawdę to drugie miejsce nic nie znaczy w tej Lidze Mistrzów. Liczą się tylko zwycięzcy, ale niestety my nimi nie jesteśmy - mówił załamany Moryto.

"Drużyna mi ufa"

Merk dopytywał także, jak trudno rzuca się karne w takim meczu. Moryto w dogrywce trafił dwukrotnie. Nie pomylił się także w serii rzutów karnych.

- Wiem, że cała drużyna mi ufa. Po wcześniejszym nietrafionym karnym Igor Karacić powiedział mi, żebym podszedł do następnego, bo jestem najlepszy. Uwierzyłem mu i tyle - stwierdził polski szczypiornista.

Rozmowa z Arkadiuszem Moryto po przegranym meczu z FC Barceloną

Na koniec Moryto podziękował kibicom. Powiedział też, że za rok Vive postara się wrócić do finału Ligi Mistrzów.

- Naprawdę bardzo dziękujemy naszym kibicom. Z każdej możliwej strony czuliśmy, że nas wspieracie. Mogę tylko przeprosić, nie udało się, niestety. Będziemy chcieli tutaj wrócić w przyszłym sezonie i zagrać o to samo trofeum. To będzie na pewno nasz cel - zakończył reprezentant Polski.