Lewandowski królem jedenastego metra. Ronaldo i Messi daleko z tyłu

Kapitan reprezentacji Polski 44. bramką z karnego zdobył w środę wieczorem. Strzelając na 3:2 w wyjazdowym meczu z Werderem, wprowadził Bayern do finału Pucharu Niemiec.

Obecnie "Lewy" może pochwalić się niemal 90-procentową skutecznością. Żadna z największych gwiazd światowej piłki - Cristiano Ronaldo, Leo Messi czy Neymar - nie radzą sobie tak dobrze. Najbliżej wyniku Polaka jest Eden Hazard.

Rzuty karne gwiazd Nazwisko Narodowość Liczba rzutów karnych Liczba goli Liczba pudeł Procent skuteczności Robert Lewandowski Polska 49 44 5 90

Eden Hazard Belgia 54

47 7 87 Cristiano Ronaldo Portugalia 132 110 22 83 Neymar Brazylia 57 45 12 79 Leo Messi Argentyna 109 84 25 77

Ogółem w pięciu najsilniejszych ligach Europy (angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska) gra tylko dwóch zawodników, którzy nie mylą się wcale. Cristian Stuani z Girony na 18 prób zdobył z rzutów karnych 18 goli. Również 100-procentową skuteczność, przy 15 strzałach, ma Nabil Bentaleb z Schalke.

