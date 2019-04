Lewandowski wprowadził Bayern do finału Pucharu Niemiec

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Robert Lewandowski to klasa sama w sobie. Kapitan reprezentacji Polski pewnie wykorzystał rzut karny i w 84. minucie dał Bayernowi Monachium prowadzenie 5:4 w ćwierćfinale Pucharu Niemiec z Heidenheim.

Rzuty karne Robert Lewandowski ma opracowane do perfekcji. Tym razem z jedenastu metrów Polak trafił przeciwko Werderowi w półfinale Pucharu Niemiec. Bramka dała Bayernowi prowadzenie 3:2 i prawdopodobnie awans do wielkiego finału.

Robert Lewandowski strzela, a Bayern prowadzi na wyjeździe w półfinale Pucharu Niemiec z Werderem 1:0. To już 30. bramka Polaka w tych rozgrywkach. Transmisja spotkania trwa w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Była 36. minuta, kiedy goście z Bawarii sunęli z kolejnym atakiem. Po zgraniu będącego w polu karnym Thomasa Muellera piłka odbiła się od słupka. Najszybciej dopadł do niej Lewandowski, który bez problemów trafił do siatki na 1:0.



Monachijczycy od początku mieli przewagę. Sam Mueller mógł do przerwy zdobyć dwie bramki. Raz nieznacznie chybił po uderzeniu piętą. Przy drugiej próbie po podaniu Kingsleya Comana trafił prosto w rywala.



Werder odpowiadał rzadko. W minucie 23. niezłą okazję zmarnował Davy Klaassen. Holenderski pomocnik wbiegł w pole karne gości, ale strzelił nad bramką Svena Ulreicha.

Zimna krew Lewandowskiego

Dlatego wydawało się, że gol Muellera z 63. minuty na dobre rozstrzygnął losy rywalizacji. Ale gospodarze zdołali się podnieść, a pomogli w tym Bawarczycy.



W minucie 74. Ulreicha precyzyjnym strzałem pokonał Yuya Osako. Po chwili było już 2:2. Goście po wznowieniu gry kompletnie pogubili się. Po błyskawicznej kontrze Werderu wyrównał Milot Rashica.



Bayern nie chciał dogrywki, szukał zwycięskiego trafienia. W polu karnym powalony został Coman, a jedenastkę, w 80. minucie, wykorzystał Lewandowski.



Polak w środowy wieczór wbił czwartego i piątego gola w rozgrywkach, a we wszystkich swoich sezonach w Pucharze Niemiec uzbierał ich 31. Do tej pory sięgał po to trofeum dwa razy (w 2012 roku triumfował z Borussią Dortmund, w 2016 świętował z monachijczykami).

Szansa na podwójną koronę

Bayern cierpiał już w poprzednich rundach. Najpierw męczył się z czwartoligowymi ekipami SV Drochtersen (1:0) i SV Roedinghausen (2:1). W 1/8 finału pokonał po dogrywce Herthę Berlin (3:2), a w ćwierćfinale potrzebował pięciu aż goli, żeby wyrzucić drugoligowy FC Heidenheim (5:4).



W Bundeslidze drużyna Niko Kovaca jest liderem. Na cztery kolejki przed końcem ma tylko punkt przewagi nad Borussią Dortmund. Wszystko ma zatem w swoich rękach, choć jesienią niewiele wskazywało na to, że może mieć szanse na podwójną koronę (dortmundczycy w pewnym momencie mieli dziewięć punktów przewagi nad obrońcami tytułu).



O krajowe trofeum Bayern zagra z piłkarzami RB Lipsk, którzy we wtorek pokonali Hamburger SV 3:1. Finał zaplanowano na 25 maja w Berlinie.