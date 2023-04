Barcelona zabawiła się. Lewandowski błysnął dwa razy

Barcelona potwierdza: rozmawiamy z Messim FC Barcelona... czytaj dalej » Na Estadio Manuel Martinez Valero spotkały się ze sobą drużyny z dwóch biegunów Primera Division. Gospodarze to zdecydowanie najsłabsza ekipa w stawce, która przed sobotnim meczem miała w dorobku zaledwie 13 punktów. Ich rywalem była krocząca po mistrzostwo Barcelona, lider ligi hiszpańskiej.

Aktywny Lewandowski

W składzie przyjezdnych nie zabrakło Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski od początku dawał się we znaki defensywie Elche.

Czerwona latarnia ligi dzielnie odpierała ataki giganta z Katalonii do 20. minuty. Wtedy piłka trafiła w polu karnym do "Lewego". Polak oddawał strzał z prawej nogi, ale trafił w swoją nogę lewą i po takiej kombinacji piłka wpadła do bramki Elche. Był to 16. w tym sezonie ligowy gol Lewandowskiego.

Przełamanie polskiego napastnika! gol w tym sezonie LaLiga!



Mecz Elche z Barceloną trwa w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/5ZzEgcgZw9pic.twitter.com/s64H3hGB8N — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 1, 2023

Źródło: Getty Images Gol Roberta Lewandowskiego na 1:0 dla Barcelony

Barcelona prowadzenie objęła zgodnie z przewidywaniami, ale nie można napisać, by przeciwko Elche z początku zachwycała. Ba, w końcówce pierwszej połowy to gospodarze częściej atakowali, a ekipa Xaviego miała problemy z wyprowadzaniem akcji.

W końcu, tuż przed przerwą, Barcelona się otrząsnęła. Po idealnej centrze Ferrana Torresa z bliska główkował Lewandowski, ale minimalnie przestrzelił. Chwilę później dogodnej sytuacji nie wykorzystał też Jules Kounde.

Demolka po przerwie

W 55. minucie Barcelona podwyższyła prowadzenie. Po indywidualnym rajdzie precyzyjnym strzałem Edgara Badię pokonał Ansu Fati. Dla 20-latka był to pierwszy ligowy gol od października 2022 roku.

14 - Ansu Fati has scored his first goal in @LaLigaEN since October 2022 and has ended his longest streak without scoring in the competition (14 games).



Relief. pic.twitter.com/vt9ThO3JlK — OptaJose (@OptaJose) April 1, 2023

Swoją drugą bramkę przeciwko Elche dołożył Lewandowski. Po podaniu Gaviego polski napastnik dobrze zachował się w polu karnym i Blaugrana prowadziła już 3:0.

LEWY PO RAZ DRUGI! Polak ma już dublet w starciu z Elche! Jak się przełamywać, to właśnie w taki sposób!



Mecz Barcelony z Elche możecie oglądać w CANAL+ PREMIUM i CANAL+ online: https://t.co/5ZzEgcgZw9pic.twitter.com/De2aIp86v5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 1, 2023

Nie minęło 120 sekund, a Badia musiał wyciągać piłkę z siatki po raz czwarty. Tym razem z trafienia mógł się cieszyć Torres, a asystę zaliczył Lewandowski.

Niewiele brakowało, a w końcówce meczu kibice Elche cieszyliby się z honorowego gola. Piłka po ładnym strzel głową Fidela trafiła jednak w poprzeczkę bramki Barcelony.

Barcelona wygrała z Elche 4:0 i umocniła się na prowadzeniu Primera Division. W niedzielę o 16:15 Real Madryt podejmie Real Valladolid. Katalończycy mają 15 punktów przewagi nad zespołem ze stolicy.

Elche - Barcelona 0:4 (0:1)

Bramki: Lewandowski 20', 66', Fati 56', Torres 70'

WYNIKI 27. KOLEJKI:

Girona - Espanyol 2:1

Athletic Bilbao - Getafe 0:0

Cadiz - Sevilla 0:2

Mallorca - Osasuna 0:0

niedziela

Celta Vigo - Almeria

Real Madryt - Real Valladolid

Villarreal - Real Sociedad

Atletico Madryt - Betis Sewilla



poniedziałek

Valencia - Rayo Vallecano