Prezydent UEFA przeciwny wykluczeniu Białorusi z Euro

W niedzielę odbyło się losowanie grup eliminacyjnych Euro 2024. Polska reprezentacja trafiła do grupy E. Na liście do pokonania - Czechy, Albania, Wyspy Owcze i Mołdawia.

Apel Niemców zignorowany

Mistrzostwa Europy w 2024 roku zostaną zorganizowane przez Niemców, którzy oficjalnie wystąpili z apelem do europejskiej federacji, by wykluczyć reprezentację Białorusi z eliminacji do tego turnieju. UEFA potwierdziła, że już ponad trzy tygodnie temu otrzymała pismo w tej sprawie od minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser.

Mimo tego Białoruś przed kilkoma dniami wzięła udział w losowaniu kwalifikacji do Euro 2024 i trafiła do grupy I ze Szwajcarią, Izraelem, Rumunią, Kosowem i Andorą.

Jedyną sankcją nałożoną na federację białoruską jeszcze 3 marca pozostaje zakaz organizowania meczów na swoim terytorium. Białoruś w tym roku rozgrywała spotkania Ligi Narodów jako gospodarz w Nowym Sadzie w Serbii.

Ceferin broni Białorusi

Oliwy do ognia dolał w tej kwestii ostatnio prezydent UEFA. Aleksander Ceferin w zaskakujący sposób zareagował na krytykę związaną z dopuszczeniem Białorusi do eliminacji Euro, udzielając wywiadu niemieckiemu magazynowi "Sport Bild".

"Żądanie, by wyrzucić wszystkich, jest trochę populistyczne. Obecnie nie widzimy powodu, by to zrobić. Jeśli coś się zmieni, z pewnością zareagujemy. Politycy powinni szanować nasze prawo do podejmowania decyzji. My nie mówimy im i rządom, co mają robić" - stwierdził szef europejskiej federacji, cytowany przez niemieckie media.



UEFA president Aleksander Ceferin has defended Belarus' participation in the Euro 2024 qualifiers. pic.twitter.com/Gi73rlw7Xr — DW Sports (@dw_sports) October 12, 2022





W poniedziałek prezydent Alaksandr Łukaszenka zapowiedział uruchomienie regionalnego zgrupowania wojsk Rosji i Białorusi na terenie tego drugiego kraju. Powiedział też, że polecił przyjęcie i rozlokowanie rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi. Oprócz tego sztab generalny armii ukraińskiej poinformował, że Białoruś wydzieliła 20 czołgów T-72, które zostaną przekazane Rosji.