Szczęśliwe losowanie Biało-Czerwonych. Droga do Euro mogła być dużo trudniejsza

Termin, zasady, podział na koszyki. Wszystko o losowaniu grup eliminacji Euro 2024 Selekcjoner... czytaj dalej » Polska losowana była z pierwszego koszyka, co zawdzięczała m.in. wrześniowej wygranej 1:0 z Walią, dzięki której utrzymała się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Rozstawienie oznaczało, że Biało-Czerwoni na pewno nie trafią na takie drużyny jak Włochy, Holandia, Belgia, Portugalia, Dania, Szwajcaria, Chorwacja i Węgry.

TAK RELACJONOWALIŚMY LOSOWANIE GRUP ELIMINACYJNYCH EURO 2024 W EUROSPORT.PL >>>

Rozstawienie jednak nie gwarantowało gry z potencjalnie słabszymi zespołami. Do niższej dywizji Ligi Narodów spadły m.in. Anglia i Francja, a w pozostałych koszykach były tak silne zespoły jak Szwecja i Norwegia, ale również Słowacja, która w ostatnich mistrzostwach Europy wygrała 2:1 z reprezentacją Polski. Teoretycznie było możliwe, że mimo rozstawienia w pierwszym koszyku Polska może trafić do "grupy śmierci" z Francją, Szwecją, Turcją i Słowacją.

Dobre wieści dla Biało-Czerwonych

W niedzielne południe we Frankfurcie los polskiej reprezentacji spoczął najpierw w rękach Gianluki Zambrotty. Polska trafiła do grupy E, do której później dolosowano cztery zespoły. I była to pierwsza dobra wiadomość, jaką usłyszeli przedstawiciele polskiej delegacji. Złożona z pięciu drużyn grupa oznaczała, że Biało-Czerwoni będą mieli do zagrania mniej meczów o stawkę, a więcej szans na sprawdzenie formy w spotkaniach towarzyskich.

Pierwszym rywalem, jakiego poznał trener Czesław Michniewicz i jego podopieczni, byli Czesi. Kolejnym okazała się Albania, z którą co prawda Polska ma na koncie jedną porażkę, ale ogólny bilans spotkań jest dla Biało-Czerwonych korzystny. W połowie uroczystości wszystko wskazywało na to, że los reprezentantom Polski sprzyja.

Chwilę później zaczęła konstytuować się grupa, którą śmiało można określić jako "grupa marzeń". Do Czech i Albanii dołączyły bowiem Wyspy Owcze. Ostatnią niewiadomą okazała się Mołdawia.



GRUPA POLSKI

W kwalifikacjach do mistrzostw Europy 2024 zagramy z: Czechami, Albanią, Wyspami Owczymi i Mołdawią.

Jak oceniasz grupę? pic.twitter.com/WqL6XeZlQv — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 9, 2022





Nie wszyscy mieli tyle szczęścia

Ciekawa sytuacja będzie miała miejsce w grupie C, gdzie znaleźli się finaliści ostatniego Euro Włosi i Anglicy. O awans do niemieckiego Euro będzie z tymi zespołami rywalizować m.in. Ukraina.

Interesująco zapowiada się również rywalizacja w grupie B, gdzie o awans do mistrzostw Europy rywalizować będą: Holendrzy, Francuzi, Irlandczycy, Grecy i reprezentanci Gibraltaru.





The road to Germany starts now!



What's your first reaction to the draw?#EURO2024pic.twitter.com/QAQzVMEhcN — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 9, 2022







Celem mistrzostwa za dwa lata

Najbliższe Euro rozpocznie się 14 czerwca 2024 w Monachium, zakończy miesiąc później w Berlinie. Do mistrzostw awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z dziesięciu grup. Gospodarze Euro mają zapewnione miejsce w turnieju. Z udziału w eliminacjach zrezygnowali.