Losowanie grup eliminacji Euro 2024 - relacja na żywo

12:12 Byli wybitni reprezentanci Włoch Gianluca Zambrotta i Demetrio Albertini wnieśli Puchar Henriego Delaunaya. Obecnie trofeum należy do ekipy Italii, która triumfowała w Euro 2020.

12:02 Twa występ niemieckiej piosenkarki Leny, zwyciężczyni konkursu Eurowizji w roku 2010.

12:01 Zaczęła się ceremonia losowania. Na scenie są już gospodarze Laura Wontorra i Pedro Pinto.

11:55 Jako pierwsi będą losowani do grup A-D (pięciozespołowych) uczestnicy Final Four Ligi Narodów - Chorwacja, Hiszpania, Holandia i Włochy, aby w terminie turnieju finałowego (14-18 czerwca) nie rozgrywać meczów eliminacji.



Z przyczyn politycznych nie mogą do jednej grupy trafić: Armenia z Azerbejdżanem, Ukraina z Białorusią, Bośnia i Hercegowina z Kosowem, Serbia z Kosowem oraz Gibraltar z Hiszpanią.



Pod uwagę będą brane również czynniki związane z klimatem (maksymalnie dwie drużyny w grupie z krajów określonych jako "zimowe") oraz z minimalizowaniem dalekich podróży.

11:45 Podział na koszyki:

11:40 W eliminacjach ME wystąpią 53 drużyny, które zostaną rozlosowane do 10 grup - siedmiu z pięcioma zespołami i trzech z sześcioma. Niemcy, jako gospodarz turnieju, nie wystąpią w kwalifikacjach. Nie zagra także Rosja, wykluczona z powodu inwazji na Ukrainę.



Dwie najlepsze drużyny z każdej z 10 grup awansują do turnieju finałowego (14 czerwca - 14 lipca 2024), a pozostałych trzech finalistów wyłonią baraże spośród najlepszych zespołów Ligi Narodów, które nie wywalczyły tego awansu.

11:35 Przedstawiamy potencjalną "grupę śmierci", ale też "grupę marzeń".

11:30 O rozstawieniu decydował ranking powstały w oparciu o wyniki fazy grupowej Ligi Narodów. Dlatego do drugiego koszyka trafiły między innymi Francja i Anglia, która spadła z najwyższej dywizji.



Biało-czerwoni, dzięki wrześniowemu zwycięstwu 1:0 nad Walią i korzystnym wynikom w innych grupach najwyższej dywizji, będą losowani z pierwszego koszyka. Są w nim również Chorwacja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Dania, Portugalia, Węgry i Szwajcaria.



Wiele zależy od szczęścia w losowaniu. W drugim koszyku - oprócz Francji, Anglii i bardzo silnej obecnie Serbii - są zespoły teoretycznie słabsze, choćby Izrael czy Finlandia. Z trzeciego można trafić na przykład na Szwecję lub Norwegię z Erlingiem Haalandem. Z czwartego - na Turcję, a z piątego - na Słowację, która pokonała Polskę 2:1 na ostatnim Euro.

