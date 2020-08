"Neymar i Mbappe nigdy nie odejdą z PSG"

Zawodnicy Paris Saint-Germain szykują się do piątkowego finału Pucharu Ligi, w którym zmierzą się z Olympique Lyon.

Już w środę pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W Lizbonie PSG zmierzy się z Atalantą Bergamo. Paryżanie mocno przygotowują się do starcia z włoską rewelacją rozgrywek.

Gdy mecz się... czytaj dalej » Neymar jak szalony nakręcał w środę ataki PSG. Został graczem meczu, który paryżanie w niebywałych okolicznościach wygrali. Przegrywali z Atalantą Bergamo do 90. minuty. Przez ponad godzinę rewelacja z Włoch była jedną nogą w półfinale Ligi Mistrzów. Atalanta prowadziła 1:0, ale skończyło się na 1:2. W Lizbonie świętował Paryż.

Neymar i Kylian Mbappe goli nie strzelili, ale przy obu asystowali. PSG dopięło swego, pierwszy raz od 25 lat jest w półfinale najważniejszych klubowych rozgrywek na kontynencie.

- To szczególny dzień dla nas, magiczny – rozpływał się w zachwytach szef PSG Nasser al-Khelaifi, który po meczu stanął przed kamerą francuskiej stacji RMC Sport.

W tym roku PSG obchodzi 50. rocznicę założenia.

- Jestem dumny i wdzięczny piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu. Nie było nam łatwo po zawieszeniu ligi we Francji. Pokazaliśmy wielki charakter. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. To nasz pierwszy wspólny półfinał. To wielka sprawa, historyczna – cieszył się Katarczyk.

Źródło: PAP/EPA Neymar i Mbappe. Trudno sobie wyobrazić PSG bez tej dwójki

Neymar i Mbappe zostaną na zawsze w PSG

Musiało paść pytanie o Neymara i Mbappe, dyżurnych głównych kandydatów do opuszczenia Paryża. Brazylijczyk ponoć sam wyrażał chęć powrotu do Barcelony, a Francuza ma kusić Real Madryt.

- Neymar i Kylian są w trójce najlepszych piłkarzy na świecie. Pierwszy z nich był graczem meczu, rozegrał wielkie zawody. On i Kylian nigdy nie odejdą z PSG. Na zawsze tutaj zostaną – obiecał prezydent paryskiego klubu.

W półfinale PSG zagra ze zwycięzca pary RB Lipsk – Atletico Madryt.

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

Gole: Mario Pasalić (26.) - Marquinhos (90.), Maxim Choupo-Moting (93.)

Awans (jeden mecz): Paris Saint-Germain

WSZYSTKIE ĆWIERĆFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

(od tej fazy wszystkie mecze o godz. 21 w Lizbonie)



środa, 12 sierpnia

I: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

Gole: Mario Pasalić (26.) - Marquinhos (90.), Maxim Choupo-Moting (93.)



czwartek, 13 sierpnia

II: RB Lipsk - Atletico Madryt



piątek, 14 sierpnia

III: FC Barcelona - Bayern Monachium



sobota, 15 sierpnia

IV: Manchester City - Olympique Lyon



PÓŁFINAŁY LM:

(Lizbona, godz. 21.00)



wtorek, 18 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca I



środa, 19 sierpnia

zwycięzca IV - zwycięzca III



FINAŁ LM:

niedziela, 23 sierpnia

(Lizbona, godz. 21.00)