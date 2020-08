PSG w półfinale Ligi Mistrzów. Dokonało niemal cudu

Już w środę pierwszy ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W Lizbonie PSG zmierzy się z Atalantą Bergamo. Paryżanie mocno przygotowują się do starcia z włoską rewelacją rozgrywek.

W środę Atalanta Bergamo zagra na stadionie Benfiki Lizbona z Paris Saint-Germain. Stawką rywalizacji będzie półfinał Ligi Mistrzów. Zawodnicy włoskiej drużyny we wtorkowy wieczór zapoznali się ze "Stadionem Światła" w stolicy Portugalii.

ATALANTA BERGAMO - PARIS SAINT-GERMAIN - WYNIK I ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Cudowne ozdrowienie przed Ligą Mistrzów. Mbappe postawiony na nogi Na taką wiadomość... czytaj dalej » Klub z Bergamo w 1/8 finału LM wyeliminował Valencię, a spotkanie rozegrane 19 lutego w Lombardii zostało określone "meczem zero" - wydarzeniem, od którego, zdaniem naukowców i mediów, rozpoczęła się pandemia w północnych Włoszech. Pół roku później Atalanta miała zagrać "ze złością w oczach i bólem w sercach" - w Lizbonie, gdzie na decydujące rundy się wyniosła Liga Mistrzów.

Zmiany w LM spowodowała oczywiście pandemia COVID-19. Zarówno w ćwierćfinałach, jak i półfinałach zamiast systemu mecz i rewanż o awansie wyjątkowo decydować będzie tylko jedno spotkanie w Lizbonie. Wszystko rozstrzygnie miniturniej w 11 dni.

Jako pierwsi na poligon doświadczalny, w środę ulokowany na Estadio da Luz, wybiegły drużyny, które miały pełne prawo odczuwać presję, patrząc na stawkę. PSG awansowało do półfinału raz, w sezonie 1994/95. Atalanta nie grała w półfinale nigdy, bo też nigdy... nie grała w Lidze Mistrzów.

W historycznym pierwszym meczu w Champions League włoski kopciuszek robił wszystko, by kibice długo o nim nie zapomnieli. Podobnie zresztą jak Neymar, który gdyby nie wydarzenia z ostatnich minut, na pewno chciałby szybko zapomnieć o tej nocy.

Brazylijczyk dwoił się i troił szczególnie w pierwszej połowie, ale kompletnie nic z tego nie wynikało. Mylił się na potęgę. Najlepszym komentarzem były obrazki. Szczególnie wymowna była reakcja Kyliana Mbappe, który środowy mecz rozpoczął na ławce rezerwowych. Realizator wychwycił, jak po jednym z pudeł konkurenta do gry z przodu Francuz tylko złapał się za głowę. Kibice nie mogli - z powodu pandemii mecze w Lizbonie rozgrywane są za zamkniętymi drzwiami.



That Neymar miss pic.twitter.com/f2roMoT4po — ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2020



Wielkie oczy na nieudolne próby Neymara w końcu ustąpiły wielkim oczom z powodu samej Atalanty, która rozochocona nieskutecznością faworyta zaczęła przejmować inicjatywę. Efektem tych coraz śmielszych ataków był gol Mario Pasalicia w 26. minucie. Piłka dotarła do niego przypadkowo, ale jego refleks i precyzyjne uderzenie tuż przy słupku były tym, czego Atalanta potrzebowała. Keylor Navas (z powodu kontuzji nie dotrwał do końca meczu) był bez szans.

Po przerwie Atalanta nie zamierzała się cofnąć nawet o centymetr. Co więcej w 58. minucie mogła podwyższyć prowadzenie na 2:0, kiedy to z bliska dogodną okazję zmarnował Berat Djimsiti. Równie dogodne akcje po drugiej stronie można było policzyć na palcach jednej ręki. Znów wszystko wskazywało na to, że napędzane petrodolarami PSG znów nie przebije szklanego sufitu, którym od lat wydawał się dla niej ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Krzywiący się z minuty na minutę coraz bardziej Thomas Tuchel w końcu postawił na zabójczy duet Neymar - Mbappe, jednak i to nie zdawało egzaminu. Francuski napastnik też miał swoje szanse, ale Atalanta miała Marco Sportiello. Trudno o większą symbolikę - 28-letni bramkarz w ostatnim czasie sam był ofiarą COVID-19. Najpierw pokonał koronawirusa, teraz chciał pokonać PSG.

Zabrakło do tego sekund. Sędzia doliczył pięć minut, a w doliczonym czasie PSG strzeliło dwa gole. Do siatki trafili Marquinhos i Maxim Choupo-Moting. W obu akcjach kluczową rolę odegrał Neymar. Przy golu na 1:1 asystował, przy drugim zaliczył asystę drugiego stopnia. Kluczowe podanie, na wagę awansu do półfinału, wykonał wprowadzony z ławki Mbappe, którego w ćwierćfinale w ogóle miało nie być.

Na Estadionie da Luz, Stadionie Światła, ostatni światło zgasili piłkarze z Paryża.

W półfinale Ligi Mistrzów PSG spotka się z lepszym z czwartkowej pary RB Lipsk - Atletico Madryt. Po przebiciu szlanego sufitu dla paryżan sky is a limit.

Ćwierćfinał Ligi Mistrzów:

Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:2 (1:0)

Gole: Mario Pasalić (26.) - Marquinhos (90.), Maxim Choupo-Moting (93.)

Awans (jeden mecz): Atalanta Bergamo

WSZYSTKIE ĆWIERĆFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

(od tej fazy wszystkie mecze o godz. 21 w Lizbonie)



środa, 12 sierpnia

I: Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)



czwartek, 13 sierpnia

II: RB Lipsk - Atletico Madryt



piątek, 14 sierpnia

III: FC Barcelona - Bayern Monachium



sobota, 15 sierpnia

IV: Manchester City - Olympique Lyon



PÓŁFINAŁY LM:

(Lizbona, godz. 21.00)



wtorek, 18 sierpnia

zwycięzca II - zwycięzca I



środa, 19 sierpnia

zwycięzca IV - zwycięzca III



FINAŁ LM:

niedziela, 23 sierpnia

(Lizbona, godz. 21.00)