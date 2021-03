Jeden pewniak na Andorę. "Zagra od początku"

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Znowu podejrzenie koronawirusa w kadrze. "Zgłosił podwyższoną temperaturę" Niepokojące... czytaj dalej » Polacy zagrają z Andorą Warszawie, w drugiej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2022. Sousa po remisie z Węgrami na otwarcie eliminacji zapowiadał zmiany, ale na sobotniej konferencji nie chciał się pochwalić wyjściowym składem na Andorę, choć zrobił mały wyjątek.

- Jestem trenerem, który zwykle najpierw woli zdradzić swoje decyzje piłkarzom, a dopiero potem wszystkim innym, ale jedynie w drodze wyjątku mogę powiedzieć: tak, Robert Lewandowski zagra od początku – przyznał Portugalczyk.

Niby jeden pewniak, a tak naprawdę jest ich dwóch, bo nowy selekcjoner Polaków już wcześniej zapowiedział, że podstawowym bramkarzem będzie Wojciech Szczęsny.

Nie lekceważy

Andora jest jednym ze słabszych zespołów w Europie, jednak zdaniem Sousy nie można pozwolić sobie na lekceważenie tego rywala.

- Według mnie nie będzie on łatwy pod wieloma względami. Rywale mają inne cele, chcą strzelić co najmniej jedną bramkę, bo to już dla nich byłby sukces. Są niezwykle agresywni na boisku i musimy być na to przygotowani. Musimy odpowiednio kontrolować emocje od początku do końca. W statystykach i analizach widać, że czasami piłkarze Andory mają mniej żółtych kartek niż ich przeciwnicy. Poza tym trzeba grać szybko i znajdować przestrzenie – analizował.

Spotkanie na stadionie Legii zaplanowane jest na godzinę 20.45.

W środę czeka Polaków dużo trudniejsze starcie - z Anglią na Wembley.