Nie żyje legenda angielskiej piłki. "Jeden z naszych bohaterów"

Peters zasłynął m.in. golem strzelonym w finale MŚ 1966, gdy Anglia pokonała u siebie RFN po dogrywce 4:2.

W reprezentacji rozegrał łącznie 67 meczów i zdobył 20 bramek. W 1973 roku wystąpił w spotkaniu z Polską na Wembley, był wówczas kapitanem drużyny. Reprezentacja Kazimierza Górskiego zremisowała z gospodarzami 1:1 i awansowała na mundial w RFN.

Jedenaście lat kariery klubowej Peters spędził w ekipie West Ham United (1959-70). Później grał w Tottenhamie Hotspur, Norwich City i krótko w Sheffield United, w którym zakończył karierę w 1981 roku.

Chorobę Alzheimera zdiagnozowano u niego w 2016 roku.



RIP Martin Peters.



A true West Ham and England legend. Thoughts are with his family at this very sad time.

"Jeden z naszych bohaterów zwycięskiego mundialu. Wielki zawodnik i dżentelmen" - napisał Gary Lineker, kiedyś świetny angielski piłkarz, dziś wzięty komentator.