Chaos i interwencja policji. Finał Ligi Mistrzów z dużym opóźnieniem

Mecz na Stade de France pod Paryżem zaplanowano na godz. 21., ale jego rozpoczęcie parokrotnie przekładano. Najpierw przesunięto o kwadrans, a później o pół godziny.

Źródło: PAP/EPA Pierwszy komunikat o przełożeniu rozpoczęcia meczu

"Ze względów bezpieczeństwa"

"Musi zostać opóźnione ze względów bezpieczeństwa" – ogłosił spiker na stadionie, gdy zbliżała się godzina zero.

Źródło: PAP/EPA Pustki w sektorze Liverpoolu

Z czasem doprecyzowano, że chodzi o kibiców Liverpoolów, którzy nie dotarli na czas. Przed godz. 21 na zewnątrz ogrodzenia stadionu widać było długie kolejki.

Z czasem przed stadionem zapanował chaos. Zniecierpliwieni fani próbowali forsować bramy Stade de France. Policjanci odpowiedzieli gazem pieprzowym.



People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.



Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORTpic.twitter.com/Y6OAi63zdb — Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022



#UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France Debido a la mala organización.



vía: @antonmeanapic.twitter.com/r1OqQ1IfCZ — Pablo ALC (@Plancontreras) May 28, 2022



Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD — Mark Ogden (@MarkOgden_) May 28, 2022

- Interweniowaliśmy, odepchnęliśmy nacierających kibiców, którzy próbowali się przedrzeć na stadion - tłumaczyła później policja.

Ponad pół godziny opóźnienia

Parę minut po godz. 21 piłkarze obu drużyn wyszli na murawę i rozpoczęli kolejną rozgrzewkę. Mecz rozpoczął się o 21.36.

Real Madryt to 13-krotny triumfator najważniejszych klubowych rozgrywek. Liverpool jest ich sześciokrotnym zwycięzcą.