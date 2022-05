Liverpool - Real Madryt - relacja na żywo: finał Ligi Mistrzów 2021/2022

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

44 minuta Trwa analiza VAR. Zaraz dowiemy się, czy gol będzie uznany.

43 minuta Benzema posłał piłkę do siatki Liverpoolu po dużym zamieszaniu w polu karnym. Sędzia przerwał jednak akcję gwizdkiem.

42 minuta Poza Viniciusem i Benzemą trudno znaleźć dziś jasne punkty w ofensywie Królewskich. Czekamy przede wszystkim na przebudzenie Luki Modricia.

41 minuta Strzał Mane z bliska zablokowany przez Edera Militao. Po rzucie rożnym potężnie uderzał jeszcze Henderson, ale bardzo niecelnie.

38 minuta Luis Diaz rozpędził się na lewym skrzydle, lecz Carvajal zdołał go zatrzymać.

36 minuta Po drugiej stronie boiska Vinicius został powstrzymany w szesnastce przez Hendersona, który wybił mu piłkę spod nogi w ostatniej chwili!

34 minuta Alexander-Arnold ze skrzydła dośrodkował na głowę Salaha. Egipcjanin od razu oddał strzał, ale Courtois ponownie zatrzymał futbolówkę.

33 minuta Próba zagrania Benzemy do Viniciusa wychodzącego na czystą pozycję w polu karnym. Czujny Van Dijk przerwał jednak tę akcję.

31 minuta Real wreszcie zdołał wymienić więcej podań na połowie przeciwników. Liverpool cofnął się jednak całą drużyną i wypchnął Królewskich.

28 minuta Fabinho zdecydował się na mocny strzał z dystansu. Zabrakło precyzji, futbolówka poleciała wysoko nad poprzeczką.

26 minuta Piłka po nieudanym dośrodkowaniu Viniciusa wylądowała w rękach Alissona.

22:01 Real musi oddalić grę od własnej bramki, by myśleć dziś o sukcesie.

22:00

40.6% of the opening 15 minutes of the #UCLfinal was played in the Real Madrid defensive third . — Squawka (@Squawka) May 28, 2022

21 minuta Słupek po uderzeniu Sadio Mane z kilkunastu metrów! Fantastyczne zachowanie Senegalczyka w szesnastce, ale Courtois zbił piłkę na słupek!

19 minuta Tym razem o strzał pokusił się Trent Alexander-Arnold, ale piłka przeleciała nad poprzeczkę. Przewaga Liverpoolu staje się jednak coraz wyraźniejsza.

17 minuta I kolejny strzał Salaha! Egipcjanin uderzał pod poprzeczkę, lecz Courtois znów zachował czujność.

16 minuta Trwa ostrzał braki Realu! Trzy uderzenia w odstępie kilkudziesięciu sekund, ale Thibaut Courtois uratował Królewskich pewnymi interwencjami.

14 minuta The Reds zadomowili się na dłużej pod polem karnym Realu. Wywierają dużą presję na mistrzach Hiszpanii, ale brakuje im dokładności w ostatniej fazie.

10 minuta Tym razem liverpoolczycy w ataku pozycyjnym i przez chwilę zrobiło się niebezpiecznie. Mane dostał piłkę w polu karnym i starał się dośrodkować, ale zagarnął ją już zza linii końcowej i sędzia przerwał akcję.

7 minuta Federico Valverde podawał z prawego skrzydła w stronę Karima Benzemy, ale zabrakło dokładności i akcja została przerwana.

6 minuta Real wreszcie nieco dłużej zdołał utrzymać się przy piłce na połowie rywali, ale do strzału nie doszło.

5 minuta Kolejne długie podanie, tym razem w stronę Luisa Diaza. Widać, że to przygotowany plan przez Juergena Kloppa na to spotkanie. Real zachowuje jednak koncentrację.

3 minuta Liverpool miał rzut wolny kilkadziesiąt metrów od bramki Królewskich, ale Trent Alexander-Arnold nie popisał się przy dośrodkowaniu.

2 minuta The Reds od razu posłali długą piłkę do przodu. Starają się szybko zaskoczyć piłkarzy Realu.

1 minuta Ruszyli! Liverpool zaczął od środka.

21:35 Hymn Ligi Mistrzów już za nami. Za chwilę pierwszy gwizdek. To już jest historyczny finał. O 21:36 nie rozpoczynał się jeszcze nigdy.

21:32 Wszystko wskazuje jednak na to, że mecz uda się za chwilę rozpocząć. Za nami już część artystyczna, piłkarze wchodzą właśnie na boisko.

21:24 Oto relacja jednego z kibiców Liverpoolu, który zgubił brata w chaosie pod bramami stadionu:

21:24

“I was almost in tears walking in here, I don’t want to watch this European Cup final now. I want to go home.”



This man says he can’t find his brother and wants to go home after what he’s witnessed this evening at the Stade de France. #UCLfinalpic.twitter.com/7lYS2iBfZ9 — Brad Cox (@BradJCox_) May 28, 2022

21:20 Rozpoczęcie meczu zostało ponownie przesunięte. Na tę chwilę organizatorzy podają godz. 21:36.

21:19 Sytuacja wygląda poważniej, niż mogliśmy przewidywać. Francuska policja musiał użyć gazu łzawiącego, by opanować tłum. Skandaliczne wydarzenia przed najważniejszym piłkarskim wydarzeniem w Europie.

21:08 Tymczasem piłkarze wrócili na murawę na kolejną rozgrzewkę. Początek meczu został ponownie przesunięty. Tym razem na godzinę 21:30.

21:07 Proces wejścia na obiekt utrudniają podobno kibice bez biletów, którzy chcą wykorzystać zamieszanie i dostać się na mecz.

21:07

#UCLFinal ¡ÚLTIMA HORA!



Aficionados del @LFC están saltando las vallas y burlando al personal de seguridad en el acceso al Stade de France Debido a la mala organización.



vía: @antonmeanapic.twitter.com/r1OqQ1IfCZ — Pablo ALC (@Plancontreras) May 28, 2022

21:03 Niestety pod stadionem zapanował mały chaos. Zniecierpliwieni fani przeskakują bramy Stade de France.

21:03

People are now jumping over gates to get in the stadium in Paris.



Fans coming in calling the whole entry process a disgrace. @talkSPORTpic.twitter.com/Y6OAi63zdb — Declan McCarthy (@dec11mcc) May 28, 2022

20:57 Wiemy już, że chodzi o problemy z wejściem kibiców Liverpoolu na stadion. Będziemy informować Was na bieżąco, gdyby opóźnienie miało się powiększyć.

20:56

Kick-off of #UCLfinal delayed by 15 mins at the Stade de France because of security problems getting fans inside — Sam Wallace (@SamWallaceTel) May 28, 2022

20:50 Pojawiła się informacja, że mecz rozpocznie się z 15-minutowym opóźnieniem, czyli o godz. 21:15. Jak donosi agencja Reuters chodzi o kwestię bezpieczeństwa.

20:42 Warto jednak pamiętać, że Real Madryt w fazie pucharowej tej edycji rozgrywek wyeliminował już tak silnych rywali, jak Paris Saint-Germain, broniącą trofeum Chelsea Londyn i Manchester City. Liverpool po drodze do finału pokonywał Inter Mediolan, Benficę i Villarreal.

20:36 Obie ekipy spotkały się w finale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Liverpool przegrał wówczas z Realem 1:3 i dziś chce się zrewanżować Królewskim za tamto niepowodzenie.

19:54 Skład Realu

19:53

Official line up out...Real Madrid squad; pic.twitter.com/t5oKJOFZSm — The thinker man (@kwekuedilson) May 28, 2022

19:52 I skład Liverpoolu.

19:52

Here's how we line up for the #UCLfinal



— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

19:22 Wielki finał zapowiada się pasjonująco. Real to 13-krotny triumfator najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Europie. Z kolei Liverpool triumfował w nich sześciokrotnie.