Real za burtą Ligi Mistrzów, City w ćwierćfinale [RELACJA]

22:59 W ćwierćfinale melduje się też Lyon, któremu nie przeszkodziła porażka 1:2 z Juventusem w Turynie.

22:54 Gospodarze wygrywają 2:1, gole strzelając po dwóch absolutnie kuriozalnych błędach obrońcy Realu Raphaela Varane'a. Ekipa Pepa Guardioli jedzie do Lizbony na turniej Final Eight!

94 minuta Koniec meczu! Manchester City melduje się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów!

91 minuta Sędzia dolicza cztery minuty. Tyle właśnie nadziei zostało Realowi.

89 minuta Otamendi za Rodriego. City wzmacnia tyły na ostatnie minuty.

86 minuta Uderzył jednak David Silva, ale minimalnie się pomylił.

86 minuta De Bruyne faulowany tuż przed polem karnym. Belg będzie miał okazję, by wbić gwóźdź do trumny Realu.

83 minuta I potrójna zmiana w Realu. Na boisku meldują się Jović, Valverde i Vazquez.

81 minuta David Silva zmienił Sterlinga.

81 minuta De Bruyne bardzo mądrze w środku pola. Przytrzymał piłkę, dał się sfaulować i zapracował na kartkę dla Modricia.

79 minuta Rzut rożny dla Realu, ale bez najmniejszego zagrożenia pod bramką City.

77 minuta Jesus się rozochocił i szukał dubletu. Jego strzał z dystansu lądował jednak w trybunach.

73 minuta Mamy teraz prawdziwą wymianę ciosów. Real rzucił się do huraganowego ataku, ale i City nie zamierza poprzestać na dwóch golach..

71 minuta Real potrzebuje w tym momencie dwóch goli do awansu, ale to, co dziś wyczynia ich stoper Varane to piłkarski kryminał...

70 minuta Nieprawdopodobne! Kolejny KURIOZALNY błąd Varane'a, który tym razem za krótko podał do Courtoisa i Belga uprzedza Jesus, który daje prowadzenie gospodarzom!

69 minuta GOL DLA CITY!!! JEST 2:1!

67 minuta W miejsce Fodena na murawę wchodzi Bernardo Silva.

67 minuta Co wyczynia Courtois?! Przepiękna akcja w trójkącie de Bruyne - Guendogan - Jesus, którą kończył ten ostatni strzałem z kilku metrów. Belg po raz kolejny pięknie broni.

65 minuta Mogło być 2:1 dla Realu! Długa piłka do Asensio, ten zgrywa do Benzemy, który strzela prosto w Edersona. Francuz ma czego żałować!

22:21 Ronaldo strzela drugiego gola dla Juventusu i w Turynie coraz ciekawiej. Mistrzowie Włoch potrzebują do awansu już tylko jednego trafienia.

62 minuta Asensio zmienia Rodrygo. Pierwsza roszada w Realu.

61 minuta City bardzo mocno pracuje na drugiego gola. W głównej roli co chwilę występuje de Bruyne, który tym razem zagrał mocną piłkę wzdłuż linii bramkowej. Sterling nie zdążył.

58 minuta Tym razem dobre podanie do de Bruyne, który pędził na bramkę Realu, ale w ostatniej chwili zdążył go powstrzymać Carvajal!

56 minuta W odpowiedzi niecelnie strzelał Benzema.

55 minuta Courtois ponownie ratuje Real po dwójkowej akcji de Bruyne ze Sterlingiem!

54 minuta Kroos potężnie z dystansu, ale prosto w Fernandinho. Brazylijczyk zupełnie tym uderzeniem niewzruszony.

53 minuta Rodrygo pada na linii pola karnego, ale faulu tam nie było. Musi wracać do obrony.

51 minuta Real bardzo długo i efektownie budował atak, ale zagrożenia z tego nie było.

49 minuta De Bruyne jest niesamowity. Właśnie próbował strzelać bezpośrednio z rzutu rożnego i Courtois był w opałach.

47 minuta Kapitalna szansa dla City! De Bruyne zagrał cudowną piłkę do Sterlinga i Courtois broni w sytuacji sam na sam!

46 minuta Zaczynamy drugie 45 minut!. City czy Real? Kto zagra w ćwierćfinale?

21:48 Pierwsza połowa spotkania miała dwa oblicza. Początkowo dominującą stroną było City, które zdobyło bramkę po kuriozalnym błędzie Varane'a. Z biegiem czasu Real się jednak otrząsnął, wyrównał i pozostaje w grze o awans.

46 minuta Koniec pierwszej połowy w Manchesterze. Jest 1:1!

45 minuta Sterling dryblował w polu karnym Realu, ale pod nogi rzuciło mu się trzech rywali, którzy zażegnali niebezpieczeństwo.

21:46 Ronaldo trafia dla Juventusu z rzutu karnego i w Turynie jest 1:1.

44 minuta Błyskawiczna kontra de Bruyne i Sterlinga, ale kapitalnie w obronie zachował się Carvajal!

42 minuta Kolejny fatalny błąd w obronie Realu. Tym razem Courtois zagrał do de Bruyne, a minimalnie niecelnie strzelił Foden! Real naprawdę prosi się o kłopoty.

37 minuta Zaskakujący strzał Cancelo z narożnika pola karnego, ale dobrze radzi sobie Courtois!

37 minuta Spokojniejszy fragment gry. Real po kilkuminutowej nawałnicy znów się cofnął. Jakby chciał poszukać swojej okazji w kontrataku.

33 minuta Genialny rajd Walkera. Obrońca City przebiegł całe boisko, mijając kilku rywali, ale skończył to wszystko niecelnym strzałem.

31 minuta Cancelo zatańczył na lewym skrzydle, ale dośrodkował bardzo źle.

28 minuta Precyzyjne dośrodkowanie Rodrygo z prawego skrzydła i Benzema idealnie strzela głową. Real wciąż żywy!

28 minuta GOL DLA REALU!!! JEST 1:1!

27 minuta Cancelo szukał prostopadłym podaniem Sterlinga, ale Courtois był czujny i zdążył wyjść z bramki.

21:27 W Turynie Juventus przegrywa z Lyonem 0:1. Szczęsnego z rzutu karnego pokonał Depay i Stara Dama do awansu potrzebuje aż trzech goli.

24 minuta Real wreszcie zaczyna się budzić. Przed chwilą mocno i co ważne celnie strzelał Hazard. Na posterunku był Ederson.

16 minuta Sterling! Bardzo ładne uderzenie Anglika z dystansu i piłka ląduje na górnej siatce. Mało brakowało!

14 minuta Kolejna strata, tym razem Casemiro, ale City nie korzysta z prezentu.

14 minuta Real jest od momentu straty gola zupełnie pogubiony i za moment może się to źle skończyć. Teraz próbował strzału Modrić, ale lepiej o tym zapomnieć.

12 minuta Od razu mogło być 2:0! Gorąco pod bramką Realu, ale strzał Fodena ostatecznie zablokowany!

10 minuta Real potrzebuje w tym momencie dwóch goli do doprowadzenia do dogrywki.

9 minuta Katastrofalny błąd Varane'a, który stracił piłkę... we własnym polu karnym i Sterling strzela do pustej bramki!

9 minuta GOL DLA CITY!!! STERLING I JEST 1:0!

8 minuta Nic z tego nie wyszło...

7 minuta Jest pierwszy strzał de Bruyne z dystansu. Rykoszet i będzie rzut rożny dla City.

6 minuta Pierwsze pięć minut za nami i wciąż obie ekipy bez sytuacji podbramkowej.

3 minuta Gospodarze wciąż bez dłuższego kontaktu z piłką, Real żmudnie próbuje przedostać się pod bramkę rywali.

2 minuta City zaczęli w bardzo wysokim pressingu, Real rozgrywa na własnej połowie.

1 minuta Rozpoczęli Królewscy.

1 minuta Gramy!

20:57 Na stadionie City rozbrzmiewa hymn Ligi Mistrzów! Ależ my za tym tęskniliśmy!

20:41 Obie ekipy już po rozgrzewce. Za niespełna 20 minut zaczynamy!

20:22 Liczby przemawiają dziś za Realem, który wygrał siedem ostatnich wyjazdowych meczów w 1/8 finału LM. Teraz zadanie jest jednak wyjątkowo trudne.

20:18 W drugim dzisiejszym meczu Juventus podejmuje Lyon. W bramce Starej Damy wystąpi oczywiście Wojciech Szczęsny.

20:17 Znamy składy obu ekip!

20:14 Pierwszą potyczkę na wyjeździe wygrał również Manchester City. Piłkarze Josepa Guardioli wykorzystali słabość Realu i zwyciężyli w Madrycie 2:1. Ponaddwumiesięczna przerwa z powodu pandemii jednak nie tylko nie zaszkodziła, ale wręcz pomogła Królewskim, którzy wrócili na boiska w imponującej formie i dość pewnie zdobyli mistrzostwo Hiszpanii nie doznając przy tym ani jednej porażki. Odrobić straty w Manchesterze będzie jednak ekipie Zinedine'a Zidane'a bardzo trudno.