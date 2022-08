Wzruszona mama Roberta Lewandowskiego. "Wymarzyłam to sobie"

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski został zaprezentowany w koszulce z numerem dziewięć na plecach. Wydarzenie odbyło się na stadionie Camp Nou w stolicy Katalonii.

Następnie "Lewy" wziął udział w konferencji prasowej.

Iwona Lewandowska o synu Robercie

Lewandowski piłkarzem Barcelony. Tylko dwóch witały większe tłumy Na piątkowej... czytaj dalej » Już po wszystkim reporter TVN24 zapytał mamę piłkarza, co czuła podczas ceremonii na Camp Nou.

- Wzruszenie. Był płacz. Chciałabym nadal być tak wzruszona na meczach - przyznała Iwona Lewandowska.

- Dla mnie liczy się, żeby Robert tutaj zaistniał i spełniał swoje marzenia. To jest najważniejsze. Dwadzieścia lat temu tutaj byłam i wymarzyłam sobie, żeby grał w tym klubie. Ziściło się. A co dalej będzie? Oby to były jego szczęśliwe dni. Może i najszczęśliwsze, zobaczymy - zastanawiała się pani Iwona.

Lewandowski stwierdził w piątek, że czuje się lepiej, niż jak miał 29 lat. Jego mama też dostrzega wysoką formę fizyczną syna.

- On się cały czas rozwija. Ja go podziwiam. Jego dieta, jego sposób odżywiania, przede wszystkim zdrowy tryb życia, gdzie niektórzy sportowcy tego nie przestrzegają. To ciężka praca. Jestem pełna podziwu, ale może to będzie procentowało - zaznaczyła.